ट्रंप ने मेयरों को लेकर कसा तंज, ग्रेसी मैंशन को बताया दुनिया में सबसे पसंदीदा जगह में से एक

इससे पहले ट्रंप ने मरीन वन से रवाना होने से पहले व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में बने नए हेलीपैड का उद्घाटन किया। यह इस सुविधा से राष्ट्रपति की पहली उड़ान थी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा कि वह "नए बने और बहुत खूबसूरत हेलीपोर्ट से अपनी पहली उड़ान" भर रहे हैं! उन्होंने लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टैक्लेट और इस प्रोजेक्ट में शामिल निर्माण कार्य करने वाले कर्मचारियों का भी धन्यवाद किया।