गड्ढा खोदना बंद करे इस्लामाबाद, अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी सेना के हमले पर बोले पूर्व अमेरिकी राजनयिक

खलीलजाद की यह टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन अफगानिस्तान (UNAMA) द्वारा देश के पूर्वी हिस्से में रात भर हुए हवाई हमलों में नागरिकों की मौत की पुष्टि के बाद आई है। संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कहा कि UNAMA ने पुष्टि की है कि 21 सितंबर की सुबह अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में हुए हवाई हमलों में कम से कम तीन नागरिक मारे गए और चार घायल हो गए। मरने वालों में एक पुरुष, एक महिला और एक लड़की शामिल है।