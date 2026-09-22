गड्ढा खोदना बंद करे इस्लामाबाद, अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी सेना के हमले पर बोले पूर्व अमेरिकी राजनयिक

अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले से भड़के पूर्व अमेरिकी राजनयिक, Photo Source@ChatGpt
Pakistan Airstrikes Afghanistan: अफगानिस्तान सुलह के लिए अमेरिका के पूर्व विशेष दूत जलमे खलीलजाद ने सोमवार को अफगानिस्तान पर फिर से हमला करने और नागरिकों को मारने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अपने अंदरूनी संकटों और काबुल के साथ संबंधों को लेकर इस्लामाबाद का तरीका काम नहीं कर रहा है।
उन्होंने कहा, "जब कोई गड्ढे में फंसा हो, तो समझदारी इसी में है कि गड्ढा खोदना बंद कर दिया जाए। पाकिस्तान को अपने अहम अंदरूनी संकटों और अफगानिस्तान के मामले में अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। मुझे शक है कि मौजूदा नेतृत्व अपनी रणनीति बदलेगा। मौजूदा तरीके का मतलब है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए और बुरी खबरें।"
खलीलजाद की यह टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन अफगानिस्तान (UNAMA) द्वारा देश के पूर्वी हिस्से में रात भर हुए हवाई हमलों में नागरिकों की मौत की पुष्टि के बाद आई है। संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कहा कि UNAMA ने पुष्टि की है कि 21 सितंबर की सुबह अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में हुए हवाई हमलों में कम से कम तीन नागरिक मारे गए और चार घायल हो गए। मरने वालों में एक पुरुष, एक महिला और एक लड़की शामिल है।
इससे पहले सोमवार को तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा की। उन्होंने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व पर आरोप लगाया कि ये हमले देश में सुरक्षा की नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए किए गए हैं। साथ ही उन्होंने "उचित जवाब" देने की चेतावनी भी दी।
मुजाहिद ने X पर पोस्ट किया, "अपराध और आक्रामकता: कल रात, हमलावर पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में नागरिक इलाकों पर बमबारी की। कुनार में एक महिला और दो पुरुष मारे गए, जबकि दो महिलाएं और दो पुरुष घायल हो गए। ये सभी स्थानीय नागरिक थे। पक्तिका में एक घर और एक स्थानीय दुकान पर बमबारी की गई, जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।"
उन्होंने आगे कहा, "हम इस आक्रामकता और जुल्म की निंदा करते हैं और इसे अपराधों का दोहराव मानते हैं। पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान ने अपनी अंदरूनी सुरक्षा नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर ऐसा अपराध किया है। अफगान लोग इस आक्रामकता का उचित जवाब देंगे।"
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग