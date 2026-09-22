रूस पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों से भड़का क्रेमलिन, बोला- इनसे न रिश्ते सुधरेंगे, न शांति आएगी

ट्रंप के नए प्रतिबंध कानून पर रूस का पलटवार, Photo Source@ChatGpt
Russia Sanctions: मॉस्को ने कहा कि रूस के तेल और गैस एक्सपोर्ट पर प्रतिबंधों से न तो अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और न ही यूक्रेन के साथ शांति आएगी। बीते शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल को कानून का रूप दिया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस ने काफी हद तक खुद को इन प्रतिबंधों के हिसाब से ढाल लिया है और इनके असर को कम करने के तरीके ढूंढ लिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश के व्यापारिक साझेदार ऐसे प्रतिबंधों का विरोध करते हैं।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि वह और राष्ट्रपति ट्रंप न्यूयॉर्क में मिलने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अमेरिकी टीम के साथ मिलकर शांति की दिशा में गंभीर कदम उठाने के लिए तैयार है।
ट्रंप से बातचीत के बाद 'X' पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा, "हम न्यूयॉर्क में मिलने पर सहमत हुए हैं और यह मुलाकात बहुत कुछ बदल सकती है। इससे डिप्लोमैटिक मोमेंटम (राजनयिक गति) बनेगा।"
उन्होंने मुलाकात की तारीख या इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि दोनों नेता किस बात पर सहमत होने की उम्मीद कर रहे हैं। उनके अकाउंट में चर्चा के विषयों का ज़िक्र तो था, लेकिन किसी शांति समझौते या किसी उपाय को लागू करने की समय-सीमा की घोषणा नहीं की गई। जेलेंस्की ने बातचीत को अहम बताया और कहा कि इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टीम के साथ यूक्रेन की बातचीत में शांति की कोशिश सबसे अहम है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तनाव कम करने के संभावित कदमों के साथ-साथ एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और इंसानी जान की सुरक्षा जैसे मुद्दों का भी ज़िक्र किया। उन्होंने अलग-अलग प्रस्तावों के बारे में विस्तार से नहीं बताया और न ही यह समझाया कि उन्हें कैसे लागू किया जाएगा।
उन्होंने कहा, "तनाव कम करने और सुरक्षा से जुड़े बुनियादी मुद्दों, जैसे एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और इंसानी जान की सुरक्षा, को हल करने के लिए कुछ विचार हैं।" जेलेंस्की ने यूक्रेन की तरफ से कदम उठाने की इच्छा भी जताई और कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के साथ काम जारी है।
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