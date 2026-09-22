रूस पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों से भड़का क्रेमलिन, बोला- इनसे न रिश्ते सुधरेंगे, न शांति आएगी

Russia Sanctions: मॉस्को ने कहा कि रूस के तेल और गैस एक्सपोर्ट पर प्रतिबंधों से न तो अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और न ही यूक्रेन के साथ शांति आएगी। बीते शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल को कानून का रूप दिया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस ने काफी हद तक खुद को इन प्रतिबंधों के हिसाब से ढाल लिया है और इनके असर को कम करने के तरीके ढूंढ लिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश के व्यापारिक साझेदार ऐसे प्रतिबंधों का विरोध करते हैं।