UNGA सप्ताह में जयशंकर की डिप्लोमैटिक दौड़: V4 देशों से बड़ी सहमति, कैसिस- नाउरू के राष्ट्रपति से मुलाकात

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री और नाउरू के राष्ट्रपति से की मुलाकात, photo source@ANI
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री इग्नाजियो कैसिस और नाउरू के राष्ट्रपति डेविड एडांग के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। इन बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई।
'X' पर कैसिस के साथ अपनी बैठक की जानकारी साझा करते हुए जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) के लागू होने के बाद अपने आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की।
जयशंकर ने कहा, "स्विस विदेश मंत्री @ignaziocassis के साथ #UNHighLevelWeek के दौरान एक अच्छी बैठक हुई। भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के साथ हमारे मज़बूत होते आर्थिक संबंधों का जायज़ा लिया। साथ ही वैश्विक मुद्दों और करीबी बहुपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा की।"
भारत ने इस समूह के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने के प्रयासों के तहत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। EFTA में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं।
इससे पहले जयशंकर ने पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य वाले विसेग्राद समूह (V4) और भारत के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत और V4 देश राजनीतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्ष एक वार्षिक व्यापार मंच स्थापित करने और विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकें आयोजित करने पर भी सहमत हुए।
जयशंकर ने कहा कि V4 देशों के साथ बातचीत में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, डिफेंस, स्पेस, कनेक्टिविटी और मोबिलिटी के साथ-साथ यूक्रेन संघर्ष और खाड़ी क्षेत्र में हो रही घटनाओं जैसे बड़े वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। स्लोवाकिया के विदेश मंत्री जुराज ब्लानार ने भी कहा कि V4 देश UN सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं।
एक अलग पोस्ट में जयशंकर ने कहा कि उन्होंने UNGA के उच्च-स्तरीय सप्ताह के दौरान नाउरू के राष्ट्रपति डेविड एडांग से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग की सराहना की।
उन्होंने कहा, #UNHighLevelWeek के दौरान नाउरू के राष्ट्रपति डेविड एडांग से मिलकर खुशी हुई। नाउरू के साथ मजबूत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग की सराहना करता हूं। भारत एक विकास भागीदार के रूप में पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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