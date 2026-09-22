UNGA सप्ताह में जयशंकर की डिप्लोमैटिक दौड़: V4 देशों से बड़ी सहमति, कैसिस- नाउरू के राष्ट्रपति से मुलाकात

इससे पहले जयशंकर ने पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य वाले विसेग्राद समूह (V4) और भारत के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत और V4 देश राजनीतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्ष एक वार्षिक व्यापार मंच स्थापित करने और विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकें आयोजित करने पर भी सहमत हुए।