भारतीय शख्स ने बताया विदेश की जिंदगी का सच, बोला- दुबई से तो अपना भारत ही बेहतर, ना बचत हो रही ना गुजारा

Dubai Life: दुबई में नौकरी करने और विदेश में बेहतर जिंदगी का सपना देखने वालों के लिए एक भारतीय शख्स का अनुभव चर्चा में है। कोलकाता के रहने वाले राहुल बाला ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए वीडियो में दुबई की महंगी जिंदगी और कम बचत को लेकर अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि भारत से बाहर जाना उनका सपना था, लेकिन दुबई पहुंचने के बाद उन्हें लगा कि विदेश में रहना इतना आसान नहीं है। साथ ही राहुल ने विदेश जाने की सोच रहे युवाओं को सलाह दी है कि वे दुबई जाने से पहले दो बार जरूर सोचें।