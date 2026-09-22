15 साल के बच्चे ने तुर्की के स्कूल में की ताबड़तोड़ गोलीबारी, 11 छात्र घायल

स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में इस घटना का वीडियो कैद हो गया है, जिसमें स्कूली छात्र राइफल ले जाता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो से पुलिस ने उसकी पहचान की। हमलावर ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद घटनास्थल से भागने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पाया और पुलिस ने कुछ देर बाद ही उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हमलावर के माता-पिता और दादा को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है।