Nepal Rain Alert: भयंकर तबाही के बाद नेपाल में फिर बढ़ा खतरा! कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

नया अलर्ट (Nepal Heavy Rain Alert) ऐसे समय आया है, जब नेपाल पहले से बाढ़ की मार झेल रहा है। रसुवा-भोटे कोशी इलाके में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। NDRRMA की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से जुड़े मामलों में 1,451 शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें से 1,292 शव सुरक्षित रखे गए हैं। वहीं 112 शव परिवारों को सौंपे जा चुके हैं। काठमांडू की फोरेंसिक लैब में DNA जांच चल रही है। अलग-अलग लैब में हजारों सैंपल पहुंचे हैं। भारत समेत कई देशों की विशेषज्ञ टीमें भी पहचान के काम में मदद कर रही हैं। भारत के 19 DNA विशेषज्ञ नेपाल पहुंचे हैं। चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और अमेरिका की टीमें भी मदद कर रही हैं। घर नहीं होने के कारण 1,215 लोग अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं।