ईरान की एयरलाइंस को बंद करने की धमकी पर आई चीन की प्रतिक्रिया, कहा- ये प्रतिबंध बिना कानूनी आधार के

अमेरिका की यह धमकी नई नहीं है। इससे पहले भी अमेरिका ने ईरान की एयरलाइंस के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की धमकी दी थी। 8 सितबंर को बेसेंट ने 27 ईरानी एयरलाइंस को बैन करने का फैसला लिया था। अमेरिका ने इन पर ईरान की सैन्य गतिविधियों में मदद करने का आरोप लगाया था। अमेरिका का दावा था कि इन एयरलाइंस के जरिए हथियार, कर्मचारी और अवैध सामान की आवाजाही हो रही है।