Devshayani Ekadashi 2026: एकादशी व्रत कब रखा जाएगा? 25 जुलाई से थम जाएंगी शहनाइयां, शुरू होगा चातुर्मास

Devshayani Ekadashi Vrat Date 2026: देवशयनी एकादशी 2026 का व्रत इस वर्ष 25 जुलाई, शनिवार को रखा जाएगा। उदयातिथि के नियम के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा में जाएंगे और चातुर्मास का आरंभ होगा। इसके साथ ही विवाह सहित कई मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा। सृष्टिकर्ता भगवान विष्णु आगामी 25 जुलाई 2026 को चार महीने की लंबी योग निद्रा में जा रहे हैं। इसी के साथ देश भर में शादियों के बैंड-बाजे और सभी बड़े मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा। इस विशेष दिन को देवशयनी एकादशी (Devshayani Ekadashi) या 'पद्मा एकादशी' के नाम से जाना जाता है, जो इस साल चातुर्मास के कड़े नियमों और आत्म-सुधार के संकल्प के साथ आ रही है।