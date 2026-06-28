Jyeshtha Purnima Upay: मां लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा से इन राशियों को मिल सकता है धन लाभ, करें ये खास उपाय

Jyeshtha Purnima 2026: ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026 इस बार धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष मानी जा रही है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी (Lakshmi Puja on Purnima) और चंद्र देव (Chandra Dev Puja) की विधि-विधान से पूजा करने तथा खीर का भोग लगाकर कच्चे दूध और गंगाजल से चंद्रमा को अर्घ्य देने से सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस पूर्णिमा पर बने कुछ शुभ योगों का सकारात्मक प्रभाव विशेष रूप से पांच राशियों पर पड़ सकता है। पंडित प्रमोद शर्मा से आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह दिन शुभ माना जा रहा है और कौन-से उपाय बताए गए हैं।