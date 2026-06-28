28 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Jyeshtha Purnima Upay: मां लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा से इन राशियों को मिल सकता है धन लाभ, करें ये खास उपाय

Lakshmi Puja on Purnima: ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026 पर मां लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुछ राशियों के लिए यह दिन आर्थिक और करियर के लिहाज से शुभ माना जा रहा है। जानिए किन राशियों को लाभ मिलने की संभावना है और कौन-से उपाय बताए गए हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

पंडित प्रमोद शर्मा

Jun 28, 2026

Jyeshtha Purnima 2026

Jyeshtha Purnima Upay : Jyeshtha Purnima 2026: इन 5 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, करें ये खास उपाय (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Jyeshtha Purnima 2026: ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026 इस बार धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष मानी जा रही है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी (Lakshmi Puja on Purnima) और चंद्र देव (Chandra Dev Puja) की विधि-विधान से पूजा करने तथा खीर का भोग लगाकर कच्चे दूध और गंगाजल से चंद्रमा को अर्घ्य देने से सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस पूर्णिमा पर बने कुछ शुभ योगों का सकारात्मक प्रभाव विशेष रूप से पांच राशियों पर पड़ सकता है। पंडित प्रमोद शर्मा से आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह दिन शुभ माना जा रहा है और कौन-से उपाय बताए गए हैं।

ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व (Jyeshtha Purnima 2026)

सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का अपना ही खास महत्व है, और इस साल की ज्येष्ठ पूर्णिमा कुछ राशियों के लिए तो मानो सोने का मौका लेकर आ रही है। द्रिक पंचांग के अनुसार 29 जून 2026 को पड़ने वाली इस पूर्णिमा के साथ ही आषाढ़ महीने की शुरुआत भी होगी। ज्योतिषियों की मानें, तो इस दिन चंद्रमा पूर्णिमा की पूरी रोशनी के साथ उदित होंगे, और मां लक्ष्मी की कृपा से कुछ राशियों को शुभ परिणाम मिलने की संभावना है।

मां लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा योग

हर साल, इस दिन लोग गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान-पुण्य का महत्व बहुत अधिक रहता है। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना होकर वापस मिलता है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की दुआ के लिए वट सावित्री व्रत भी रखती हैं। खास बात यह है कि इस बार मां लक्ष्मी और चंद्र देव की संयुक्त पूजा करने से कुछ दुर्लभ योग बन रहे हैं, जिनका सीधा असर लोगों के धन और करियर पर देखने को मिलेगा।

अब बात उन पांच राशियों की, जिन पर इस बार किस्मत जमकर मेहरबान रहेगी

मेष (Aries):

जो काम अब तक अधूरे थे, उनमें तेजी आएगी। ऑफिस में आपकी मेहनत नजर आएगी प्रमोशन, वेतन वृद्धि जैसे अच्छे संकेत हैं। कारोबारियों को भी कोई बड़ी डील मिलने के आसार हैं।

मिथुन (Gemini):

इस राशि वालों को पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से अच्छा फायदा मिलने वाला है। निवेश के लिहाज से भी यह वक्त जबरदस्त है, आगे चलकर अच्छा मुनाफा सुनिश्चित है। परिवार में सुख-शांति रहेगी।

तुला (Libra):

मां लक्ष्मी की सीधी कृपा रहेगी। कर्ज या पैसों की तंगी से राहत मिलेगी। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार नए बिजनेस की शुरुआत करना है, तो इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा।

धनु (Sagittarius):

नौकरी के लिए कोशिश कर रहे लोगों को मनचाहा ऑफर मिलेगा, और जो नौकरी में हैं, उनके लिए ट्रांसफर या प्रमोशन के अच्छे मौके हैं। घर की फिजा भी पॉजिटिव बनी रहेगी।

कुंभ (Aquarius):

अटका हुआ पैसा या अचानक अप्रत्याशित आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन रही है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। व्यापार में नए मुनाफे की राह खुलेगी।

ज्येष्ठ पूर्णिमा के उपाय

अगर आपकी राशि इनमें से है, या आप किस्मत को और मजबूत करना चाहते हैं, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी को खीर का भोग चढ़ाएं और चंद्र देव को कच्चे दूध में गंगाजल मिलाकर अर्घ्य दें। कई लोगों का अनुभव है कि इससे पैसों की रुकावटें हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं।

Anant Ambani Mundan: अनंत अंबानी ने तिरुपति बालाजी में कराया मुंडन, क्यों दान किए बाल? जानिए तिरुपति की यह अनोखी परंपरा

ये भी पढ़ें
Anant Ambani, Tirumala Temple Hair Donation Tradition

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Jun 2026 01:23 pm

Published on:

28 Jun 2026 01:22 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Jyeshtha Purnima Upay: मां लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा से इन राशियों को मिल सकता है धन लाभ, करें ये खास उपाय

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Navpancham Yog: 28 जून की रात बनेगा नवपंचम योग, जानिए किन 3 राशियों पर रहेगा इसका शुभ प्रभाव

Navpancham Yog, Ketu Moon Transit
धर्म और अध्यात्म

Anant Ambani Mundan: अनंत अंबानी ने तिरुपति बालाजी में कराया मुंडन, क्यों दान किए बाल? जानिए तिरुपति की यह अनोखी परंपरा

Anant Ambani, Tirumala Temple Hair Donation Tradition
धर्म और अध्यात्म

Ashadha Maas 2026: आषाढ़ में सूर्य को अर्घ्य और तांबे-गेहूं का दान क्यों माना जाता है शुभ

Ashadha Maas 2026, Ashadh Month Vrat
धर्म और अध्यात्म

Shani Pradosh Vrat June 2026: जानिए व्रत की सही विधि, नियम और उपवास के दौरान खान-पान की सावधानियां

Shani Pradosh Vrat benefits
धर्म और अध्यात्म

Vat Purnima 2026: ज्येष्ठ मास का महासंयोग: 29 जून को वट-पूर्णिमा पर 13 घंटे भद्रा का साया, जानें स्नान-दान मुहूर्त

Adhik Maas Jyeshtha Purnima
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.