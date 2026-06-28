Jyeshtha Purnima Upay: मां लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा से इन राशियों को मिल सकता है धन लाभ, करें ये खास उपाय

Jyeshtha Purnima Upay : Jyeshtha Purnima 2026: इन 5 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, करें ये खास उपाय (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Jyeshtha Purnima 2026: ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026 इस बार धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष मानी जा रही है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी (Lakshmi Puja on Purnima) और चंद्र देव (Chandra Dev Puja) की विधि-विधान से पूजा करने तथा खीर का भोग लगाकर कच्चे दूध और गंगाजल से चंद्रमा को अर्घ्य देने से सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस पूर्णिमा पर बने कुछ शुभ योगों का सकारात्मक प्रभाव विशेष रूप से पांच राशियों पर पड़ सकता है। पंडित प्रमोद शर्मा से आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह दिन शुभ माना जा रहा है और कौन-से उपाय बताए गए हैं।
सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का अपना ही खास महत्व है, और इस साल की ज्येष्ठ पूर्णिमा कुछ राशियों के लिए तो मानो सोने का मौका लेकर आ रही है। द्रिक पंचांग के अनुसार 29 जून 2026 को पड़ने वाली इस पूर्णिमा के साथ ही आषाढ़ महीने की शुरुआत भी होगी। ज्योतिषियों की मानें, तो इस दिन चंद्रमा पूर्णिमा की पूरी रोशनी के साथ उदित होंगे, और मां लक्ष्मी की कृपा से कुछ राशियों को शुभ परिणाम मिलने की संभावना है।
हर साल, इस दिन लोग गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान-पुण्य का महत्व बहुत अधिक रहता है। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना होकर वापस मिलता है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की दुआ के लिए वट सावित्री व्रत भी रखती हैं। खास बात यह है कि इस बार मां लक्ष्मी और चंद्र देव की संयुक्त पूजा करने से कुछ दुर्लभ योग बन रहे हैं, जिनका सीधा असर लोगों के धन और करियर पर देखने को मिलेगा।
जो काम अब तक अधूरे थे, उनमें तेजी आएगी। ऑफिस में आपकी मेहनत नजर आएगी प्रमोशन, वेतन वृद्धि जैसे अच्छे संकेत हैं। कारोबारियों को भी कोई बड़ी डील मिलने के आसार हैं।
इस राशि वालों को पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से अच्छा फायदा मिलने वाला है। निवेश के लिहाज से भी यह वक्त जबरदस्त है, आगे चलकर अच्छा मुनाफा सुनिश्चित है। परिवार में सुख-शांति रहेगी।
मां लक्ष्मी की सीधी कृपा रहेगी। कर्ज या पैसों की तंगी से राहत मिलेगी। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार नए बिजनेस की शुरुआत करना है, तो इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा।
नौकरी के लिए कोशिश कर रहे लोगों को मनचाहा ऑफर मिलेगा, और जो नौकरी में हैं, उनके लिए ट्रांसफर या प्रमोशन के अच्छे मौके हैं। घर की फिजा भी पॉजिटिव बनी रहेगी।
अटका हुआ पैसा या अचानक अप्रत्याशित आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन रही है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। व्यापार में नए मुनाफे की राह खुलेगी।
अगर आपकी राशि इनमें से है, या आप किस्मत को और मजबूत करना चाहते हैं, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी को खीर का भोग चढ़ाएं और चंद्र देव को कच्चे दूध में गंगाजल मिलाकर अर्घ्य दें। कई लोगों का अनुभव है कि इससे पैसों की रुकावटें हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं।
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