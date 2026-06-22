Jyeshtha Purnima Date 2026: ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026 कब है? जानें तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत और दान का महत्व

Jyeshtha Purnima 2026: सनातन परंपरा में पूर्णिमा को हमेशा खास माना गया है, लेकिन ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा सचमुच अलग है। कहते हैं इसी दिन चंद्रमा अपनी पूरी सोलह कलाओं के साथ धरती पर अमृत बरसाते हैं। 2026 में यह त्योहार सोमवार, 29 जून को पड़ेगा। सोमवार को पूर्णिमा आना वैसे भी कम ही होता है और बड़ा शुभ भी, क्योंकि सोमवार खुद चंद्र देव और भगवान शिव का दिन है। अगर आप इन दिनों मन की उलझन, पैसों की चिंता या घर में खटपट से परेशान हैं, तो इस ज्येष्ठ पूर्णिमा (Jyeshtha Purnima 2026) से आपके लिए सुख-शांति और समृद्धि की नयी शुरुआत हो सकती है।