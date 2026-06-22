Surya Grahan 2026: हरियाली अमावस्या पर साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, जानें भारत में सूतक काल मान्य होगा या नहीं

Solar Eclipse August 12 2026: श्रावण मास की हरियाली अमावस्या (Hariyali Amavasya) इस बार एक विशेष खगोलीय घटना की साक्षी बनने जा रही है। 12 अगस्त 2026 को वर्ष का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण (Surya Grahan 2026) लगेगा, जिसे लेकर धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों दृष्टिकोणों से काफी चर्चा हो रही है। यह ग्रहण कई देशों में दिखाई देगा, जबकि भारत में इसकी दृश्यता को लेकर अलग स्थिति रहेगी। ग्रहण के साथ सूतक काल लागू होगा या नहीं, इसका प्रभाव किन राशियों और क्षेत्रों पर पड़ सकता है तथा इस दुर्लभ खगोलीय घटना की क्या विशेषताएं हैं, इसे जानने के लिए लोगों में उत्सुकता बनी हुई है।