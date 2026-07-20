Lock Upp Promo: Lock Upp 2 के नए प्रोमो ने शो में बड़े ट्विस्ट के संकेत दिए हैं। योगेश रावत के एलिमिनेशन के बाद जारी प्रोमो में एक नए वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट की झलक दिखाई गई, हालांकि चेहरा नहीं दिखाया गया। इसके बावजूद सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि ये कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखीजा उर्फ 'रेबेल किड' हैं। प्रोमो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं और धीरज धूपर की पत्नी विन्नी अरोड़ा ने भी पोस्ट कर अपनी बातें रखी है।