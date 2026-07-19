Harshad Chopda Secret In Lock Upp: नेटफ्लिक्स के रिएलिटी शो लॉकअप के दूसरे सीजन में आए दिन हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब शो में टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा ने अपना सीक्रेट रिवील किया है। खुद को गेम में बचाने के लिए हर्षद ने अपने दूसरी लाइफलाइन यानी दूसरा सीक्रेट रिवील कर दिया है। हर्षद ने अपना दर्द बयां किया है। अब उनकी बात को सुनने के बाद उन्हें हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। कई लोग अब उनके समर्थन में वोट कर चुके हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।