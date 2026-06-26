रेणुकास्वामी मर्डर केस में जेल जा चुके अभिनेता दर्शन के बेटे का हुआ एक्सीडेंट? अब पत्नी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- वो कार नहीं चला रहा था

Darshan Thoogudeepa Son Vineesh Accident (सोर्स- @dasadarshan)
Darshan Thoogudeepa Son Vineesh Accident: कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन थुगुदीपा इन दिनों पहले से ही निजी कारणों को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और खबर तेजी से वायरल होने लगी, जिसमें दावा किया गया कि उनके बेटे विनीश एक गंभीर सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि, अब अभिनेता की पत्नी विजयलक्ष्मी ने सामने आकर इन सभी खबरों को पूरी तरह गलत बताया है।
दरअसल, बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर इलाके में एक फोर्ड एंडेवर और टू वीलर के बीच मामूली टक्कर होने की जानकारी सामने आई थी। इसी घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो और पोस्ट वायरल होने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि गाड़ी अभिनेता दर्शन के बेटे विनीश चला रहे थे और हादसे में घायल हो गए हैं। देखते ही देखते यह खबर कई प्लेटफॉर्म पर फैल गई और लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बन गई।
इन खबरों के वायरल होने के बाद विजयलक्ष्मी दर्शन ने बयान जारी कर पूरे मामले की सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को कोई चोट नहीं लगी है और वA पूरी तरह स्वस्थ हैं। साथ ही उन्होंने साफ किया कि हादसे के समय विनीश गाड़ी नहीं चला रहे थे।
उन्होंने बताया कि हमेशा की तरह उस दिन भी कार उनके ड्राइवर के नियंत्रण में थी। सड़क पर हुई मामूली टक्कर के बाद विनीश सिर्फ यह देखने के लिए गाड़ी से उतरे थे कि बाइक सवार सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन उसी पल की तस्वीरों और वीडियो को अलग संदर्भ में पेश कर दिया गया।
विजयलक्ष्मी ने कहा कि उनका परिवार पहले से ही कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में बिना पुष्टि के फैलाई गई खबरें मानसिक तनाव और बढ़ा देती हैं। उन्होंने मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की कि किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने और गलत जानकारी को आगे न बढ़ाने की भी अपील की।
इस पूरे मामले पर बेंगलुरु पुलिस ने भी स्थिति साफ की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह केवल एक मामूली सड़क दुर्घटना थी और इस संबंध में किसी भी पक्ष की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इसलिए किसी तरह का कानूनी मामला भी दर्ज नहीं हुआ।
दर्शन थुगुदीपा का परिवार पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे में बेटे को लेकर फैली इस अफवाह ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हालांकि, परिवार और पुलिस दोनों की ओर से जारी स्पष्टीकरण के बाद साफ हो गया है कि वायरल दावों में कोई सच्चाई नहीं थी और विनीश पूरी तरह सुरक्षित हैं।
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