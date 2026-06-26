रेणुकास्वामी मर्डर केस में जेल जा चुके अभिनेता दर्शन के बेटे का हुआ एक्सीडेंट? अब पत्नी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- वो कार नहीं चला रहा था

दरअसल, बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर इलाके में एक फोर्ड एंडेवर और टू वीलर के बीच मामूली टक्कर होने की जानकारी सामने आई थी। इसी घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो और पोस्ट वायरल होने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि गाड़ी अभिनेता दर्शन के बेटे विनीश चला रहे थे और हादसे में घायल हो गए हैं। देखते ही देखते यह खबर कई प्लेटफॉर्म पर फैल गई और लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बन गई।