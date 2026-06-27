70 करोड़ के घाटे से 1800 करोड़ तक! जब ‘बाहुबली’ को बताया गया था इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी डिजास्टर

बता दें, रिलीज के दिन हालात और भी तनावपूर्ण हो गए। निर्माताओं के मुताबिक, फिल्म की लागत और पहले से हुई रिकवरी के बीच करीब 70 करोड़ का अंतर था। तो वहीं शुरुआती सोशल मीडिया रिएक्शन और कुछ निगेटिव क्रिटिक्स ने पूरी टीम की चिंता बढ़ा दी। राजामौली ने बताया कि उन्हें ऐसे संदेश मिलने लगे थे जिनमें 'बाहुबली' को भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी नाकामयाब फिल्म कहा जा रहा था। उस समय उन्हें सच में लगा कि सालों की मेहनत बेकार हो गई।