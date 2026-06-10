उड़ान भरते समय क्रैश हुआ पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर, विमान सवार सभी 21 लोगों की हुई मौत

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बुधवार को पाकिस्तान सेना का एक Mi-17 हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में विमान सवार सभी 21 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा मुजफ्फराबाद के पास नीलम वैली सेक्टर में हुआ, जहां पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार हेलिकॉप्टर अतिरिक्त सैनिकों को लेकर जा रहा था, तभी उडान भरते समय उसमें तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने आपात लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन विमान नियंत्रण खो बैठा और कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद इलाके में राहत और बचाव अभियान भी शुरू कर दिया गया है।