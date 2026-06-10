POK में फिर भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों पर दोबारा फायरिंग, आंसू गैस के गोले भी दागे गए

POK Protest: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। 9 जून को हुई हिंसक झड़पों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद अब एक बार फिर प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच टकराव की खबरें सामने आई हैं। अब खबर आ रही है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने फिर फायरिंग की और आंसू गैस के गोले दागे।