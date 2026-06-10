Iran Conflict Resolution: ‘ईरान कभी हार मानने वाला देश नहीं है’, ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन ने दिवंगत खामेनेई की मंशा याद दिलाई

Iran Foreign Policy: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने बुधवार को यह साफ तौर पर कहा कि देश को 'न युद्ध न शांति' के लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध अब खत्म करना होगा। ईरानी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने इस मौजूदा संकट को सुलझाने के लिए बातचीत और राजनयिक संवाद का रास्ता अपनाने की मंजूरी दे दी थी। पेजेशकियन ने क्षेत्रीय संघर्षों का उदाहरण देते हुए तर्क दिया कि केवल सैन्य ताकत के बल पर किसी देश को झुकाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, पेजेशकियन ने सिर्फ हवाई हमलों और बमबारी के दम पर किसी राष्ट्र को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना नामुमकिन है। वे तीन साल के बाद भी एक छोटे से गाजा को नहीं झुका पाए, तो वे ईरान को क्या झुकाएंगे। ईरान कभी हार मानने वाला देश नहीं है।