इजरायल का दक्षिणी लेबनान पर ताबड़तोड़ हमला, लोगों को तुरंत जगह खाली करने की चेतावनी, किसे बनाया निशाना?

इसके अलावा इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की 'रदवान फोर्स' यूनिट से जुड़ी इमारतों और एक गोदाम पर भी हमला किया, जहां हथियार और सैन्य सामान रखा गया था। इजरायल की वायुसेना ने लेबनान की तरफ से आए एक संदिग्ध हवाई लक्ष्य को मार गिराया, जिसके बाद देश के उत्तरी इलाकों में अलर्ट जारी किया गया था। IDF ने बताया कि उन्होंने दिर अल-जहरानी, कफर रेमान और अल-सामिया इलाकों में हिजबुल्लाह के लॉन्चरों को निशाना बनाया, जो दक्षिणी लेबनान में अग्रिम रक्षा रेखा के उत्तर में स्थित हैं।