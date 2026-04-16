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यात्रियों से भरी बस सड़क से पलटकर नदी में गिरी, इक्वाडोर में 11 लोगों की मौत

Ecuador Bus Accident: इक्वाडोर में बुधवार को एक भीषण बस एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। इस हादसे में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

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भारत

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Tanay Mishra

Apr 16, 2026

Bus accident

Bus accident in Ecuador

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले दुनियाभर में बढ़ते जा रहे हैं। रोड सेफ्टी एक बेहद ही अहम विषय है और इसमें चूक होने से आए दिन ही रोड एक्सीडेंट्स के मामले देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक मामला अब इक्वाडोर (Ecuador) में सामने आया है। इक्वाडोर में कुएनका कैंटन में कुएनका-मोलेतुरो रोड पर अल चोरो ब्रिज के पास यह हादसा हुआ, जब यात्रियों से भरी एक बस सड़क सड़क किनारे लगी गार्डरेल को तोड़ते हुए पलटकर नदी में गिर गई। इस हादसे की वजह से हाहाकार मच गया।

बस बनी आग का गोला

बस के सड़क से पलटकर नदी में गिरने के बाद उसने आग पकड़ ली और वो धूं-धूं करके जलने लगी। कुछ ही देर में बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई।

11 लोगों की हुई मौत

इक्वाडोर में हुए इस बस एक्सीडेंट में 11 लोगों की मौत हो गई, जिसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।

22 लोग घायल

इस हादसे में 22 लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

किस वजह से हुआ हादसा?

इक्वाडोर में यह बस एक्सीडेंट किस वजह से हुआ, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच चल रही है।

रोड एक्सीडेंट्स के बढ़ते मामले चिंता का विषय

दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स के मामले बढ़ रहे हैं जो चिंता का विषय है। काफी प्रयासों के बावजूद इनमें कमी नहीं आ रही है। हर साल कई लोग इस वजह से अपनी जान गंवा देते हैं और उससे ज़्यादा लोग इन हादसों में घायल हो जाते हैं।

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Updated on:

16 Apr 2026 07:45 am

Published on:

16 Apr 2026 07:18 am

Hindi News / World / यात्रियों से भरी बस सड़क से पलटकर नदी में गिरी, इक्वाडोर में 11 लोगों की मौत

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