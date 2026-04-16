यात्रियों से भरी बस सड़क से पलटकर नदी में गिरी, इक्वाडोर में 11 लोगों की मौत

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले दुनियाभर में बढ़ते जा रहे हैं। रोड सेफ्टी एक बेहद ही अहम विषय है और इसमें चूक होने से आए दिन ही रोड एक्सीडेंट्स के मामले देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक मामला अब इक्वाडोर (Ecuador) में सामने आया है। इक्वाडोर में कुएनका कैंटन में कुएनका-मोलेतुरो रोड पर अल चोरो ब्रिज के पास यह हादसा हुआ, जब यात्रियों से भरी एक बस सड़क सड़क किनारे लगी गार्डरेल को तोड़ते हुए पलटकर नदी में गिर गई। इस हादसे की वजह से हाहाकार मच गया।