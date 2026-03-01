नेपाल में तीर्थयात्रियों की सड़क हादसे में हुई थी दर्दनाक मौत, इंडियन एम्बेसी शवों को भारत लाने में जुटी

कुल हादसों में से 278 को गंभीर माना गया। भारी जान-माल के अलावा, सड़क सुरक्षा का आर्थिक रूप से भी बड़ा असर पड़ता है। नेपाल में वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी में पाया गया कि 2007 से सड़क पर होने वाली चोटों की आर्थिक लागत तीन गुना बढ़ गई है और अब यह देश के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का 1.5 परसेंट है। सड़क दुर्घटनाओं का गरीबों पर भी बहुत बुरा और बहुत ज्यादा असर पड़ता है।