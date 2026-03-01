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नेपाल में तीर्थयात्रियों की सड़क हादसे में हुई थी दर्दनाक मौत, इंडियन एम्बेसी शवों को भारत लाने में जुटी

Nepal Road Accident: इंडियन एम्बेसी नेपाल में ड़क हादसे में मारे गए तीर्थयात्रियों के शवों को वापस लाने की तैयारी में जुटी है।

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भारत

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Saurabh Mall

Mar 16, 2026

Nepal Road Accident

नेपाल सड़क हादसा:AI जनरेटेड प्रतीकात्मक फोटो

Indian pilgrims Nepal Accident: इंडियन एम्बेसी ने सोमवार को कहा कि वह शनिवार को पश्चिमी गोरखा जिले में एक माइक्रो-बस हादसे में मारे गए तीर्थयात्रियों के शवों को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए नेपाली अधिकारियों के साथ काम कर रही है।

लोकल पुलिस के मुताबिक, जिले के मनकामना मंदिर में पूजा करने के बाद लौटते समय सात भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। पुलिस ने कहा कि माइक्रो-बस के खाई में गिरने से सात अन्य भारतीय तीर्थयात्री घायल हो गए।

इंडियन एम्बेसी की दी जानकारी

एम्बेसी ने नेपाल में एक सड़क हादसे में भारतीयों की दुखद मौत पर अपनी गहरी संवेदना जताते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "एम्बेसी घायलों के इलाज और सुरक्षित भारत वापसी में भी मदद कर रही है।"

एम्बेसी की तरफ से आगे कहा गया, "हमारी दुआएं दुखी परिवारों के साथ हैं, और हम घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं।"

बता दें भारतीय तीर्थयात्रियों को ले जा रही माइक्रोबस मनकामना मंदिर से थोड़ी दूर पश्चिम की ओर, तनहुन जिले के अंबुखैरेनी इलाके की ओर जा रही थी। इसी दौरान शहीद लखन ग्रामीण नगर पालिका के कंतार इलाके में बस खाई में गिर गई थी।

अंबुखैरेनी इलाके में पहले भी हो चुके हैं सड़क हादसे

अगस्त 2024 में, भारतीय तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस अंबुखैरेनी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कम से कम 27 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी।

नेपाल में हाल के सालों में सड़क हादसों में बढ़ोतरी देखी गई है, साथ ही सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या भी बढ़ी है। एक दशक पहले, नेपाल ट्रैफिक पुलिस ने 4,999 सड़क हादसों की रिपोर्ट की थी। ऑफिस ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, देश में 7,669 सड़क हादसे और 190 मौतें दर्ज की गईं।

कुल हादसों में से 278 को गंभीर माना गया। भारी जान-माल के अलावा, सड़क सुरक्षा का आर्थिक रूप से भी बड़ा असर पड़ता है। नेपाल में वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी में पाया गया कि 2007 से सड़क पर होने वाली चोटों की आर्थिक लागत तीन गुना बढ़ गई है और अब यह देश के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का 1.5 परसेंट है। सड़क दुर्घटनाओं का गरीबों पर भी बहुत बुरा और बहुत ज्यादा असर पड़ता है।

वर्ल्ड बैंक के अनुसार नेपाल में सड़क दुर्घटनाओं में ज्यादातर कमजोर यात्री ही पीड़ित होते हैं। इसमें पैदल चलने वाले लोग, साइकिल सवार और मोटरसाइकिल चालक शामिल हैं। लगभग 70% से ज्यादा हादसों में ये लोग मारे जाते हैं।

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Published on:

16 Mar 2026 10:42 pm

Hindi News / National News / नेपाल में तीर्थयात्रियों की सड़क हादसे में हुई थी दर्दनाक मौत, इंडियन एम्बेसी शवों को भारत लाने में जुटी

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