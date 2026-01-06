6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

विदेश

टाइप-2 डायबिटीज़ बदल रही दिल की बनावट, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा!

New Discovery: टाइप-2 डायबिटीज़ के बारे में वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज की है। इस खुलासे से लोगों की चिंता बढ़ सकती है। क्या कहती है यह खोज? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 06, 2026

Heart structure

Heart structure (Representational Photo)

टाइप-2 डायबिटीज़ (Type-2 Diabetes) ब्लड शुगर बढ़ाने वाली एक बीमारी है। हालांकि इस बीमारी से सिर्फ शरीर का ब्लड शुगर लेवल ही नहीं बढ़ता, बल्कि दिल पास भी असर पड़ता है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। टाइप-2 डायबिटीज़ चुपचाप दिल की बनावट और उसकी ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को भी बदल देती है। यही कारण है कि टाइप-2 डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों में हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है।

क्या कहती है रिसर्च?

ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के वैज्ञानिकों ने रिसर्च में टाइप-2 डायबिटीज़ के बारे में यह पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने मेडिकल रिसर्च के लिए दान किए गए दिलों पर स्टडी की। उन्होंने पाया कि टाइप-2 डायबिटीज़ दिल की कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को बाधित करती है, मांसपेशियों की संरचना को कमजोर बनाती है और इस वजह से दिल में सख्त, रेशेदार टिश्यू जमा होने लगते हैं। इससे खून को प्रभावी ढंग से पंप करना मुश्किल हो जाता है।

दिल की कोशिकाओं पर असर

टाइप-2 डायबिटीज़ से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। स्वस्थ दिल अपनी ज़्यादातर ऊर्जा फैट से प्राप्त करता है। ग्लूकोज़ और कीटोन्स भी इसमें योगदान देते हैं। हार्ट फेलियर की स्थिति में ग्लूकोज़ का उपयोग बढ़ जाता है, लेकिन टाइप-2 डायबिटीज़ दिल की कोशिकाओं की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता को कम कर देती है, जिससे यह संतुलन बिगड़ जाता है।

पहली बार असल इंसानी दिल की ऐसी जांच

रिसर्च के प्रमुख वैज्ञानिक ने बताया कि वह लंबे समय से जानते थे कि दिल की बीमारी और टाइप-2 डायबिटीज़ के बीच गहरा कनेक्शन है, लेकिन यह पहली स्टडी के जिसमें इसका खुलासा हुआ है। डायबिटीज़ की वजह से दिल सिकुडकर खून पंप करता है। इस रिसर्च में पहली बार असल इंसानी दिल के टिश्यू का की स्टडी की गई। वैज्ञानिकों ने हार्ट ट्रांसप्लांट करा चुके मरीजों और स्वस्थ व्यक्तियों के दिलों के टिश्यू की भी तुलना की।

ये भी पढ़ें

धरती पर 5 सबसे ठंडी जगह, तापमान इतना कम कि जम सकते हैं लोग
विदेश
World's closest place on earth

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

science news

world news

World News in Hindi

Updated on:

06 Jan 2026 10:58 am

Published on:

06 Jan 2026 10:53 am

Hindi News / World / टाइप-2 डायबिटीज़ बदल रही दिल की बनावट, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

वेनेजुएला के बाद इस इलाके पर ट्रंप की टेढ़ी नजर, धमकी के बाद PM ने सबको कर दिया अलर्ट! कहा- अगर हमला हुआ तो…

विदेश

Venezuela News : दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएं यहां, सबसे बड़ा वाटरफॉल भी, जानिए वेनेजुएला की खास चीजों के बारे में

Venezuela Crisis News, Venezuela President, Trump on Venezuela war, US and Venezuela News,
लाइफस्टाइल

ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई देश छोड़कर भागने की तैयारी में! साथ में 20 करीबियों का दल भी तैयार

Iran Supreme Leader Khamenei
विदेश

अब ईरान को लेकर ट्रंप पूरी तरह से एक्टिव, ताजा मौत की घटनाओं को लेकर हमले पर उतारू हो जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति!

विदेश

Donald Trump का अगला टारगेट कौन? एक-दो नहीं, निशाने पर हैं पूरे 5 देश

Which country is Donald Trump targeting next
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.