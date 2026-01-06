अब रोबोट्स को भी होगा दर्द का अहसास, वैज्ञानिकों ने की नई खोज

जिस तरह हमारा हाथ किसी गर्म चीज को छूते ही बिना सोचे-समझे पीछे हट जाता है, ठीक वैसी ही क्षमता अब रोबोट्स में होगी। वैज्ञानिकों ने एक नई खोज की है जिसके अनुसार यह नई त्वचा 'न्यूरोमॉर्फिक' प्रणाली पर आधारित है, जो मानव तंत्रिका तंत्र की नकल करती है। आमतौर पर रोबोट्स को कुछ भी करने के लिए अपने मुख्य कंप्यूटर (ब्रेन) से निर्देश मिलने का इंतज़ार करना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। लेकिन नई खोज से त्वचा में लगे सेंसर दर्द या खतरे को पहचानते ही स्थानीय स्तर पर 'रिफ्लेक्स' पैदा करेंगे।