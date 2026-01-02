सर्दियों की उदासी से निपटने का उपाय बना ‘विंटरिंग वेल बॉक्स’

सर्दियों में उदासी (Winter Blues) महसूस करना कई देशों में एक सामान्य बात है। कई लोगों के मूड पर सर्दियों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस उदासी का सामना लोग अलग-अलग तरीके से करते हैं। स्कॉटलैंड (Scotland) के ऑर्कनी (Orkney) में सर्दियों के दौरान दिन सिर्फ 6 घंटे का रह जाता है। लंबे अंधेरे का असर केवल मौसम पर नहीं, बल्कि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए लोगों ने एक अनोखा उपाय निकाला है।