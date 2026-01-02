सर्दियों की उदासी से निपटने का उपाय बना ‘विंटरिंग वेल बॉक्स’

Wintering Well Box (Representational Photo)
सर्दियों में उदासी (Winter Blues) महसूस करना कई देशों में एक सामान्य बात है। कई लोगों के मूड पर सर्दियों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस उदासी का सामना लोग अलग-अलग तरीके से करते हैं। स्कॉटलैंड (Scotland) के ऑर्कनी (Orkney) में सर्दियों के दौरान दिन सिर्फ 6 घंटे का रह जाता है। लंबे अंधेरे का असर केवल मौसम पर नहीं, बल्कि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए लोगों ने एक अनोखा उपाय निकाला है।
स्कॉटलैंड के ऑर्कनी में सर्दियों की उदासी से निपटने के लिए 'विंटरिंग वेल बॉक्स’ नाम की पहल शुरू की गई है, जो सर्दियों में रोशनी की कमी के चलते उदासी और सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर (एसएडी) से जूझ रहे लोगों की मदद कर रही है। इस बॉक्स में एक विशेष थेरेप्यूटिक लैंप दिया जाता है, जो सुबह प्राकृतिक रोशनी जैसा असर पैदा करता है।
'विंटरिंग वेल बॉक्स’ में मिले विशेष थेरेप्यूटिक लैंप का इस्तेमाल करने वाले लोग बताते हैं कि लैंप की रोशनी में बैठने से सुस्ती कम होती है और दिन की शुरुआत ज़्यादा ऊर्जा के साथ हो पाती है। कई लोगों की दिनचर्या में इस वजह से सुधार हुआ है और वो पहले से जल्दी उठकर ज़्यादा एक्टिव रहने लगे हैं।
'विंटरिंग वेल बॉक्स’ ऑर्कनी की लाइब्रेरी से उधार दिए जा रहे हैं। इसके साथ एक गाइडबुक भी मिलती है, जो सर्दियों से ‘लड़ने' के बजाय उसे स्वीकार कर बेहतर तरीके से जीने की सलाह देती है। गौरतलब है कि स्कॉटलैंड में और खास तौर पर ऑर्कनी में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इससे न सिर्फ लोगों की कंपकंपी छूटती है, बल्कि कई लोगों की उदासी भी बढ़ जाती है।
