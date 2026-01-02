मादुरो के बदले सुर, बढ़ता तनाव देख अमेरिका को सहयोग देने के लिए हुए तैयार

अमेरिका (United States Of America) और वेनेज़ुएला (Venezuela) के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। इसी वजह से अमेरिका अब तक वेनेज़ुएला के कई ऐसे जहाजों पर हमला कर चुका है जो ड्रग्स की तस्करी में शामिल थे, जिनमें कई नार्को-आतंकी भी मारे गए। वेनेज़ुएला के तट से तेल के टैंकर को भी अमेरिका द्वारा अपने कब्ज़े में लेने के मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) ने एक बड़ा फैसला लिया है।