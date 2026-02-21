खरीदारी की आदतें बदलने के लिए तैयार हो रहे ‘एआई शॉपिंग एजेंट’

'एआई शॉपिंग एजेंट' के खतरे भी हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा हुआ तो एआई कंपनियों की मोनोपॉली बढ़ेगी और छोटे दुकानदारों पर पहले से मंडराता खतरा और बढ़ जाएगा। निजता के हनन का खतरा तो पहले से ही है। एआई सिर्फ सर्च हिस्ट्री नहीं, बल्कि चलने के तरीके, आवाज़ के उतार-चढ़ाव और स्क्रीन पर रुकने के समय को भी ट्रैक करता है। डेटा ब्रीच होने पर आपकी पूरी डिजिटल प्रोफाइल दांव पर लग सकती है। एआई यह जान सकता है कि आपको किसी वस्तु की कितनी सख्त जरूरत है। अगर आप जल्दी में हैं तो एआई आपके लिए कीमत बढ़ा सकता है। यानी कि एक ही उत्पाद के लिए अलग-अलग कीमतें वसूलना, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। एआई आपको गैर-ज़रूरी सामान खरीदने पर मजबूर कर सकता है। इसके अलावा एआई निर्मित नकली रिव्यू या डीपफेक वीडियो का इस्तेमाल करके आपको घटिया उत्पाद खरीदने के लिए उत्सुक कर सकता है।