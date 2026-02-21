पहाड़ों की गोद में पल रही ‘ग्लेशियर सुनामी’, 30 लाख भारतीयों की जान जोखिम में

हिमालय की चोटियों पर जमी बर्फ अब जीवन देने वाली नदियों के बजाय 'ग्लेशियर सुनामी' की भूमिका बना रही है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों द्वारा 'साइंटिफिक रिपोर्ट्स' में प्रकाशित एक नई रिसर्च के अनुसार पूरे एशिया के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में 31,000 से ज़्यादा ग्लेशियर अब झीलों में बदल गए हैं और यह तेज़ी से हो रहा है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर इन झीलों के प्राकृतिक बांध टूटते हैं, तो यह 2013 की केदारनाथ त्रासदी जैसी तबाही ला सकते हैं। ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से यह झीलें अब किसी 'टाइम बम' की तरह टिक-टिक कर रही हैं।