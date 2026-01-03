Attack on Venezuela: जिस वेनेजुएला पर अमेरिका ने किया हमला भारत के लिए क्यों जरुरी है ये देश

अमेरिका ने वेनेज़ुएला पर हमला किया (X)
Venezuela Missile Attacks: वेनेजुएला की राजधानी काराकास में सैन्य ठिकानों के पास कई धमाकों और मिसाइल हमलों की खबरों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। आधिकारिक बयानों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये हमले वेनेजुएला और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाकर किए गए। इस भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच यह सवाल अहम हो जाता है कि भारत और वेनेजुएला के बीच व्यापारिक रिश्ते कैसे हैं और भारत वेनेजुएला से किन वस्तुओं का आयात करता है।
भारत और वेनेजुएला के व्यापारिक संबंध मुख्य रूप से ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता, अमेरिकी प्रतिबंधों और कूटनीतिक तनाव के बावजूद, वेनेजुएला भारत के लिए कच्चे तेल का एक अहम आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। 2026 की शुरुआत तक भारत वेनेजुएला से चुनिंदा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात करता रहा है।
इनके अलावा भारत वेनेजुएला से कई प्रोसेस्ड और सेमी-प्रोसेस्ड मेटल भी आयात करता है, जिनमें लोहा, स्टील, तांबा, जिंक और लेड (कम मात्रा में) शामिल है। ये आयात भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और भारी उद्योगों को मजबूती प्रदान करते हैं।
भारत वेनेजुएला से ऑर्गेनिक केमिकल्स लकड़ी का कोयला (Charcoal) भी आयात करता है। ये वस्तुएं द्विपक्षीय व्यापार का बड़ा हिस्सा नहीं हैं, फिर भी भारत के आयात पोर्टफोलियो में इनका अपना महत्व है।
