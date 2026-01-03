Attack on Venezuela: जिस वेनेजुएला पर अमेरिका ने किया हमला भारत के लिए क्यों जरुरी है ये देश

Venezuela Missile Attacks: वेनेजुएला की राजधानी काराकास में सैन्य ठिकानों के पास कई धमाकों और मिसाइल हमलों की खबरों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। आधिकारिक बयानों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये हमले वेनेजुएला और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाकर किए गए। इस भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच यह सवाल अहम हो जाता है कि भारत और वेनेजुएला के बीच व्यापारिक रिश्ते कैसे हैं और भारत वेनेजुएला से किन वस्तुओं का आयात करता है।