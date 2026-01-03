3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Attack on Venezuela: जिस वेनेजुएला पर अमेरिका ने किया हमला भारत के लिए क्यों जरुरी है ये देश

US Strikes on Venezuela: वेनेजुएला में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारत–वेनेजुएला के कनेक्शन सामने आ रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Jan 03, 2026

अमेरिका ने वेनेज़ुएला पर हमला किया (X)

Venezuela Missile Attacks: वेनेजुएला की राजधानी काराकास में सैन्य ठिकानों के पास कई धमाकों और मिसाइल हमलों की खबरों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। आधिकारिक बयानों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये हमले वेनेजुएला और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाकर किए गए। इस भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच यह सवाल अहम हो जाता है कि भारत और वेनेजुएला के बीच व्यापारिक रिश्ते कैसे हैं और भारत वेनेजुएला से किन वस्तुओं का आयात करता है।

भारत-वेनेजुएला का कनेक्शन

भारत और वेनेजुएला के व्यापारिक संबंध मुख्य रूप से ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता, अमेरिकी प्रतिबंधों और कूटनीतिक तनाव के बावजूद, वेनेजुएला भारत के लिए कच्चे तेल का एक अहम आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। 2026 की शुरुआत तक भारत वेनेजुएला से चुनिंदा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात करता रहा है।

कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद

  • भारत का वेनेजुएला से सबसे बड़ा आयात कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद हैं।
  • साल 2024 में भारत ने वेनेजुएला से करीब 1.76 बिलियन डॉलर मूल्य के खनिज ईंधन और तेल का आयात किया।
  • भारतीय रिफाइनर, विशेष रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऐतिहासिक रूप से वेनेजुएला के कच्चे तेल के बड़े खरीदार रहे हैं।
  • सीमित खरीदारों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण यह तेल अक्सर रियायती कीमतों पर उपलब्ध होता है, जो भारतीय रिफाइनरियों के लिए फायदेमंद रहता है।

एल्युमिनियम

  • ऊर्जा उत्पादों के बाद एल्युमिनियम भारत का वेनेजुएला से दूसरा सबसे बड़ा आयात है।
  • 2024 के व्यापार आंकड़ों के अनुसार, भारत ने लगभग 36.20 मिलियन डॉलर मूल्य का एल्युमिनियम आयात किया।
  • इस धातु का उपयोग भारत में ऑटोमोबाइल, निर्माण, बिजली और पैकेजिंग उद्योगों में बड़े पैमाने पर किया जाता है।

स्क्रैप मेटल

  • भारत वेनेजुएला से वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 43.4 मिलियन डॉलर मूल्य का स्क्रैप लोहा आयात किया गया। इसके साथ-साथ स्क्रैप तांबे की भी बड़ी मात्रा भारत लाई जाती है।
  • यह आयात भारत के रीसाइक्लिंग आधारित स्टील और कॉपर उद्योग के लिए बेहद जरूरी है।

अन्य धातुएं और सेमी-प्रोसेस्ड उत्पाद

इनके अलावा भारत वेनेजुएला से कई प्रोसेस्ड और सेमी-प्रोसेस्ड मेटल भी आयात करता है, जिनमें लोहा, स्टील, तांबा, जिंक और लेड (कम मात्रा में) शामिल है। ये आयात भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और भारी उद्योगों को मजबूती प्रदान करते हैं।

केमिकल्स और लकड़ी से जुड़े उत्पाद

भारत वेनेजुएला से ऑर्गेनिक केमिकल्स लकड़ी का कोयला (Charcoal) भी आयात करता है। ये वस्तुएं द्विपक्षीय व्यापार का बड़ा हिस्सा नहीं हैं, फिर भी भारत के आयात पोर्टफोलियो में इनका अपना महत्व है।

ये भी पढ़ें

US Attack On Venezuela: अमेरिका ने छेड़ दी नई जंग, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कर दिया इमरजेंसी का ऐलान, दुनिया भर में हड़कंप
विदेश
Venezuela Missile Attacks

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Jan 2026 03:43 pm

Published on:

03 Jan 2026 03:06 pm

Hindi News / World / Attack on Venezuela: जिस वेनेजुएला पर अमेरिका ने किया हमला भारत के लिए क्यों जरुरी है ये देश

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बांग्लादेश NCP पार्टी के 14 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया; जमात-ए-इस्लामी है बड़ी वजह

National Citizens Party
विदेश

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी हुई सच! साल की शुरुआत में ही अमेरिका ने किया वेनेज़ुएला पर हमला

Baba Vanga Prediction turns out to be true
विदेश

US Attack On Venezuela: अमेरिका-वेनेज़ुएला में छिड़ी जंग! इस वजह से अमेरिकी सेना ने किया हमला

US Attack On Venezuela
विदेश

Us Venezuela attack:अमेरिकी सेना की वेनेजुएला में भीषण बमबारी, ट्रंप का दावा- राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और पत्नी को किया गिरफ्तार। ईरान, रूस और चीन ने दी महायुद्ध की चेतावनी।

Us Venezuela attack Iran Reaction
विदेश

Attack on Venezuela: वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरह क्या अमेरिका किसी भी देश के राष्ट्रपति को कर सकता है गिरफ्तार?

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.