Live heart attack: चलती बाइक में युवक को आया हार्ट अटैक, गिरकर हुई मौत, CCTV में कैद हुई घटना, ऑटो में ले गए शव

अंबिकापुर। शहर के रिंग रोड नमनाकला में बुधवार की दोपहर चलती बाइक में एक युवक को हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद वह एक कार के पास गाय से टकराकर गिरा और उसकी मौत हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे (Live heart attack) में कैद हुई है। सूचना मिलते ही गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और कार व बाइक का नंबर नोट कर चलती बनी। ऐसे में करीब घंटेभर शव सडक़ पर ही पड़ा रहा। बताया जा रहा है कि सूचना के बाद भी एंबुलेंस व शव वाहन भी नहीं पहुंचे। बाद में युवक के संस्थान में कार्यरत लोग वहां पहुंचे और ऑटो में शव को अस्पताल पहुंचाया।