अंबिकापुर

Live heart attack: चलती बाइक में युवक को आया हार्ट अटैक, गिरकर हुई मौत, CCTV में कैद हुई घटना, ऑटो में ले गए शव

Live heart attack: शहर के रिंग रोड नमनाकला के पास दोपहर में हुई घटना, पुलिस ने दिखाई असंवेदनशीलता, शव को सडक़ पर ही छोडक़र लौटे, न एंबुलेंस पहुंची और न शव वाहन

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 13, 2025

Live heart attack
Young man got a heart attack on moving bike (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। शहर के रिंग रोड नमनाकला में बुधवार की दोपहर चलती बाइक में एक युवक को हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद वह एक कार के पास गाय से टकराकर गिरा और उसकी मौत हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे (Live heart attack) में कैद हुई है। सूचना मिलते ही गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और कार व बाइक का नंबर नोट कर चलती बनी। ऐसे में करीब घंटेभर शव सडक़ पर ही पड़ा रहा। बताया जा रहा है कि सूचना के बाद भी एंबुलेंस व शव वाहन भी नहीं पहुंचे। बाद में युवक के संस्थान में कार्यरत लोग वहां पहुंचे और ऑटो में शव को अस्पताल पहुंचाया।

सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोविंदपुर निवासी सिरिल तिर्की पिता सुबेराम 35 वर्ष बिशप हाउस अंबिकापुर में माली (Live heart attack) का काम करता था। बुधवार की दोपहर करीब सवा 12 बजे वह बाइक से रिंग रोड नमनाकला होते हुए प्रतीक्षा बस स्टैंड की ओर जा रहा था।

वह मंजूषा कंप्यूटर के आस-पास पहुंचा ही था कि अचानक चलती बाइक में उसे हार्ट अटैक आ गया। यह घटना वहां एक भवन में लगे सीसीटीवी कैमरे (Live heart attack) में कैद हो गई। सीसीटीवी के अनुसार युवक ने घटनास्थल के पास बाइक थोड़ी धीमी की, इसके बाद कार के पास एक गाय से टकराकर बाइक समेत सडक़ पर गिरा और उसकी मौत हो गई।

सडक़ पर एक घंटे पड़ा रहा शव

युवक की मौत (Live heart attack) की सूचना पर गांधीनगर थाने से कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे, लेकिन उन्होंने कार व बाइक का नंबर नोट किया और वहां से चले गए। उन्होंने शव को अस्पताल पहुंचाना भी उचित नहीं समझा। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने एंबुलेंस को फोन किया, लेकिन वह नहीं आई। शव वाहन भी नहीं आया। ऐसे में करीब 1 घंटे तक शव सडक़ पर ही पड़ा रहा।

Live heart attack: ऑटो से ले जाना पड़ा शव

युवक की मौत (Live heart attack) की सूचना जब बिशव हाउस के लोगों को हुई तो वे मौके पर पहुंचे। अंत में उन्होंने शव को ढोकर ऑटो में रखा और उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टरों ने जांच पश्चात प्रथमदृष्ट्या हार्ट अटैक से मौत की बात कही है।

