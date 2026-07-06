Balrampur Road Accident: बाइक भिड़ंत में 2 युवकों की मौत, 2 गंभीर, हादसे के बाद लगी आग से दोनों बाइक जलकर खाक- See Video

वाड्रफनगर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत बलंगी रोड स्थित चुरैला नाला के पास सोमवार की दोपहर 2 बाइक में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत (Balrampur bike accident) हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई तथा महिला समेत 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। यही नहीं, टक्कर के बाद दोनों बाइक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद शॉर्ट-सर्किट से आग लगी है। आग से दोनों बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि मृतकों का शव मरच्यूरी में रखवाया। सडक़ हादसे में युवकों की मौत से परिजनों में मातम पसरा हुआ है।