जनगणना 2027 : उदयपुर में 22.77 लाख आबादी कवर, 95.76 प्रतिशत मकानों का सर्वे पूरा

जिला जनगणना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ने बताया कि जनगणना कार्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करने के लिए जिला, तहसील एवं नगर निकाय स्तर पर शिकायत प्रकोष्ठ और नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। यदि किसी क्षेत्र में अभी तक प्रगणक या पर्यवेक्षक नहीं पहुंचे हैं अथवा जनगणना से जुड़ी कोई समस्या है तो नागरिक सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिला स्तर पर संयुक्त निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग कार्यालय, बेदला पुलिया के पास नियंत्रण कक्ष संचालित किया जा रहा है। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 0294-2451384 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित तहसीलदार, चार्ज जनगणना अधिकारी तथा नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों से भी संपर्क किया जा सकता है।