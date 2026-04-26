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अहमदाबाद

आंकलाव नपा के कार्यकारी अध्यक्ष और मित्र पर हमला

आणंद. जिले की आंकलाव नगर पालिका के कार्यकारी अध्यक्ष और उनके मित्र पर चार लोगों द्वारा हमला करने, मारपीट करने, कार का कांच तोड़ने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। आंकलाव पुलिस ने इस संबंध में चार आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

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अहमदाबाद

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Rajesh Bhatnagar

Apr 26, 2026

जान से मारने की धमकी दी, कार में तोड़फोड़ की, चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

आणंद. जिले की आंकलाव नगर पालिका के कार्यकारी अध्यक्ष और उनके मित्र पर चार लोगों द्वारा हमला करने, मारपीट करने, कार का कांच तोड़ने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। आंकलाव पुलिस ने इस संबंध में चार आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जानकारी के अनुसार, आंकलाव नगर की वलासणिया नी खड़की निवासी सह नगर पालिका के कार्यकारी अध्यक्ष विशालकुमार पटेल के साथ यह घटना घटी। रविवार देर रात को वे अपने मित्र राहुल मोची के साथ कोशीन्द्रा गांव में चुनाव आचार संहिता के पालन का निरीक्षण करने निकले थे।
शनिवार रात करीब 11:30 बजे आंकलाव तहसील भाजयुमो के महासचिव जय धर्मेंद्रभाई पटेल का फोन आया। उन्होंने सूचना दी कि असोदर-जेसंगपुरा सीमा के पास मनु पढियार और कार्यकर्ता आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए किट बांट रहे हैं।
सूचना मिलते ही विशालकुमार अपने मित्र के साथ कार से असोदर के लिए निकले। शनिवार मध्यरात्रि करीब 12:45 बजे जब वे असोदर-जेसंगपुरा हलदरी रोड से गुजर रहे थे, तब एक कार चालक ने उन्हें रोका। अभद्र व्यवहार करते हुए पूछा कि वे उनके इलाके में क्यों घूम रहे हैं। विशालकुमार वहां से आगे निकल गए, लेकिन करीब 100 मीटर दूर दो बाइक सवार युवकों ने उनकी कार को ओवरटेक करके रास्ता रोक लिया।
इसी दौरान मनु पढियार, किशन और धवल वहां पहुंचे और अभद्र व्यवहार करने लगे। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि असोदर छोड़कर चले जाओ। मनु ने विशालकुमार की कार का कांच तोड़ दिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस हाथापाई के दौरान विशालकुमार के गले की सोने की चेन और पेंडेंट टूट गए।
आरोपियों ने कार में बैठे राहुल मोची को नीचे उतारा और मनु पढियार ने उन्हें लाठी से मारकर घायल कर दिया। हमलावरों ने जान से मारने की धमकी भी दी। आंकलाव पुलिस ने विशालकुमार रकी शिकायत के आधार पर मनु पढियार सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश आरंभ की।

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Published on:

26 Apr 2026 10:28 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / आंकलाव नपा के कार्यकारी अध्यक्ष और मित्र पर हमला

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