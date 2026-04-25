अहमदाबाद मनपा की 190 सीटों पर मतदान आज, 652 प्रत्याशी मैदान में

अहमदाबाद जिला कलक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी सुजीत कुमार ने कहा कि रविवार को अहमदाबाद मनपा के साथ-साथ , 3 नगरपालिकाओं- धोलका, विरमगाम और बारेजा के लिए चुनाव होंगे। साथ ही जिला पंचायत और 9 तहसील पंचायतों-साणंद, धोलेरा, धोलका, देत्रोज-रामपुरा, धंधुका, मांडल, बावला, विरमगाम व दसक्रोई के चुनाव होंगे। इसके लिए शनिवार सुबह से ही पोलिंग पार्टी ईवीएम व अन्य चुनावी सामग्री के साथ मतदान केन्द्रों पर रवाना होने लगी थीं। वे खुद आर.सी.टेक्निकल हाईस्कूल केन्द्र पर पहुंचे थे। कलक्टर ने बताया कि जिले में चुनावी प्रक्रिया में 27 हजार कर्मचारी लगे हैं। डिस्पेच व रिसीविंग सेंटर में ढाई हजार कर्मचारी हैं। ऐसे में 30 हजार कर्मचारी लगे हैं। इसके अलावा सुरक्षा में अन्य जवानों की तैनाती की है।