Gujarat: मतदान से पहले आम आदमी पार्टी गुजरात के सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड

सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए गुजराती फिल्म अभिनेता मल्हार ठाकर ने इस बारे में आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने इस संबंध में शिकायत भी की थी। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने आप का नाम लिए बिना कहा कि कुछ राजनीतिक दल उनकी मंजूरी बिना, उनके वीडियो को उनके चुनावी प्रचार के लिए उपयोग में ले रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक दल से ऐसे वीडियो का उपयोग नहीं करने और ऐसे वायरल वीडियो को डीलिट करने की अपील की। उन्होंने फिल्म के सीन को भी चुनाव प्रचार के लिए उपयोग में करने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। गुजरात के कई अन्य अभिनेताओं ने भी फिल्मों के सीन का चुनाव प्रचार के लिए मंजूरी बिना उपयोग किए जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।