Ahmedabad: उदयपुर में हत्या के मामले में वांछित दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार आरोपियों की पूछताछ में सामने आया कि राजस्थान की जावेद दांतना और नईम ठोकर गिरोह के सदस्यों के बीच कई बार भिड़ंत की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसी ही एक घटना में नईम ठोकर गैंग के सदस्य जोएब उर्फ अक्कू को जावेद दातना गिरोह के सदस्यों ने धमकाया था। जिसके चलते दोनों ही गिरोह के सदस्य सात अप्रेल को उदयपुर जिले के बिच्छू घाटी में आमने-सामने आ गए थे। इस दौरान नईम ठोकर गिरोह के मुख्य सूत्रधार नईम और उसके पांच सदस्यों ने जावेद दातना गिरोह के सदस्य साहिल पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद से ही यह दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। इस संबंध में उदयपुर के घंटाघर थाने में प्राथमिकी दर्ज है।