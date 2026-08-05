Asian Games 2026: नीरज चोपड़ा और लवलीना बोरगोहेन बदल सकते हैं अपने मेडल के रंग, सिल्वर के बाद गोल्ड जीतने का मौका

1 मीराबाई चानू महिला 48 किग्रा वेटलिफ्टिंग स्वर्ण

2 शर्मिला धनकर महिला शॉट पुट F57 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

3 दिलीप गावित पुरुष 100 मीटर T47 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

4 अस्मिता डे महिला -48 किग्रा जूडो स्वर्ण

5 हर्ष सिंह पुरुष -60 किग्रा जूडो स्वर्ण

6 प्रीति पवार महिला 54 किग्रा मुक्केबाजी स्वर्ण

7 जैसमीन लांबोरिया महिला 57 किग्रा मुक्केबाजी स्वर्ण

8 सोमन राणा पुरुष शॉट पुट F57 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

9 साक्षी चौधरी महिला 51 किग्रा मुक्केबाजी स्वर्ण

10 प्रिया घंघास महिला 60 किग्रा मुक्केबाजी स्वर्ण

11 अरुंधति चौधरी महिला 70 किग्रा मुक्केबाजी स्वर्ण

12 सचिन सिवाच पुरुष 60 किग्रा मुक्केबाजी स्वर्ण

13 अंकुश पंघाल पुरुष 80 किग्रा मुक्केबाजी स्वर्ण

14 ऋषिकांत सिंह पुरुष 60 किग्रा वेटलिफ्टिंग रजत

15 मुथुपांडी राजा पुरुष 65 किग्रा वेटलिफ्टिंग रजत

16 ज्ञानेश्वरी यादव महिला 53 किग्रा वेटलिफ्टिंग रजत

17 सर्वेश कुशारे पुरुष हाई जंप एथलेटिक्स रजत

18 वल्लुरी अजय बाबू पुरुष 79 किग्रा वेटलिफ्टिंग रजत

19 हरजिंदर कौर महिला 69 किग्रा वेटलिफ्टिंग रजत

20 गुलवीर सिंह पुरुष 10000 मीटर एथलेटिक्स रजत

21 मुरली श्रीशंकर पुरुष लंबी कूद एथलेटिक्स रजत

22 मोहम्मद बासिल पुरुष 100 मीटर T47 पैरा एथलेटिक्स रजत

23 लवप्रीत सिंह पुरुष +110 किग्रा वेटलिफ्टिंग रजत

24 यामिनी मौर्य महिला -57 किग्रा जूडो रजत

25 नीरज चोपड़ा पुरुष भाला फेंक एथलेटिक्स रजत

26 प्रवीण चिथरावेल पुरुष ट्रिपल जंप एथलेटिक्स रजत

27 जादूमणि सिंह पुरुष 55 किग्रा मुक्केबाजी रजत

28 शुभम जुयाल पुरुष शॉट पुट F57 पैरा एथलेटिक्स रजत

29 लवलीना बोरगोहैन महिला 75 किग्रा मुक्केबाजी रजत

30 नरेंद्र बरवाल पुरुष +90 किग्रा मुक्केबाजी रजत

31 झांडू कुमार पुरुष हेवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग कांस्य

32 बिंद्यारानी देवी महिला 58 किग्रा वेटलिफ्टिंग कांस्य

33 शिल्पा के. शायला महिला शॉट पुट F57 पैरा एथलेटिक्स कांस्य

34 सीमा कालीरामना महिला डिस्कस थ्रो एथलेटिक्स कांस्य

35 तेजस्विन शंकर पुरुष डेकाथलॉन एथलेटिक्स कांस्य

36 यश वीर सिंह पुरुष भाला फेंक एथलेटिक्स कांस्य

37 सेल्वा प्रभु पुरुष ट्रिपल जंप एथलेटिक्स कांस्य

38 उन्नति शर्मा महिला -63 किग्रा जूडो कांस्य