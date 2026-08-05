Asian Games 2026: नीरज चोपड़ा और लवलीना बोरगोहेन बदल सकते हैं अपने मेडल के रंग, सिल्वर के बाद गोल्ड जीतने का मौका

नीरज चोपड़ा (फोटो- IANS)
India at Asian Games 2026: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के दो ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा और लवलीना बोरगोहेन स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। मेंस जेवलिन थ्रो (Javelin Throw) के फाइनल में नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) को दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा, वहीं महिलाओं के 75 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग के फाइनल में हार के बाद लवलीना बोरगोहेन को भी सिल्वर मेडल मिला। हालांकि, दोनों एथलीटों के पास अगले महीने अपने पदक का रंग बदलने का शानदार मौका होगा।
एशियन गेम्स 2026 (Asian Games 2026) का आयोजन जापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच होने जा रहा है, जिसमें 43 खेलों में 4000 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। भारत के दल (Squad) की आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले स्टार एथलीट इसमें प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने 13 स्वर्ण के साथ 17 रजत पदक जीते थे। रजत पदक जीतने वालों में नीरज और लवलीना के अलावा मुक्केबाजी में जादुमनी सिंह, जूडो में यामिनी मौर्य, ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल, लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर और हाई जंप में सर्वेश कुशारे शामिल रहे। वहीं वेटलिफ्टिंग (Weightlifting) में अजय बाबू, ज्ञानेश्वरी यादव, ऋषिकांत सिंह, लवप्रीत सिंह, हरजिंदर कौर और राजा मुथुपंडी को भी सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था। ये सभी एथलीट एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने के इरादे से उतरेंगे।
कॉमनवेल्थ गेम्स की तुलना में एशियन गेम्स में अधिक खेल देखने को मिलेंगे। जहां ग्लासगो में बैडमिंटन, शूटिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस और कबड्डी जैसे खेल शामिल नहीं थे, वहीं एशियन गेम्स में ये सभी प्रतिस्पर्धाएं होंगी। इसके अलावा क्रिकेट, हॉकी और तीरंदाजी (Archery) में भी भारत से पदक की मजबूत उम्मीदें होंगी।
भारत ने एशियन गेम्स के इतिहास में अब तक कुल 678 पदक (183 स्वर्ण, 238 रजत, 257 कांस्य) जीते हैं। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हांगझोउ एशियन गेम्स (2022/23) में रहा था, जहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक सहित कुल 107 पदकों का ऐतिहासिक आंकड़ा छुआ था।
|क्रमांक
|खिलाड़ी
|स्पर्धा
|खेल
|पदक
|1
|मीराबाई चानू
|महिला 48 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|स्वर्ण
|2
|शर्मिला धनकर
|महिला शॉट पुट F57
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|3
|दिलीप गावित
|पुरुष 100 मीटर T47
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|4
|अस्मिता डे
|महिला -48 किग्रा
|जूडो
|स्वर्ण
|5
|हर्ष सिंह
|पुरुष -60 किग्रा
|जूडो
|स्वर्ण
|6
|प्रीति पवार
|महिला 54 किग्रा
|मुक्केबाजी
|स्वर्ण
|7
|जैसमीन लांबोरिया
|महिला 57 किग्रा
|मुक्केबाजी
|स्वर्ण
|8
|सोमन राणा
|पुरुष शॉट पुट F57
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|9
|साक्षी चौधरी
|महिला 51 किग्रा
|मुक्केबाजी
|स्वर्ण
|10
|प्रिया घंघास
|महिला 60 किग्रा
|मुक्केबाजी
|स्वर्ण
|11
|अरुंधति चौधरी
|महिला 70 किग्रा
|मुक्केबाजी
|स्वर्ण
|12
|सचिन सिवाच
|पुरुष 60 किग्रा
|मुक्केबाजी
|स्वर्ण
|13
|अंकुश पंघाल
|पुरुष 80 किग्रा
|मुक्केबाजी
|स्वर्ण
|14
|ऋषिकांत सिंह
|पुरुष 60 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|रजत
|15
|मुथुपांडी राजा
|पुरुष 65 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|रजत
|16
|ज्ञानेश्वरी यादव
|महिला 53 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|रजत
|17
|सर्वेश कुशारे
|पुरुष हाई जंप
|एथलेटिक्स
|रजत
|18
|वल्लुरी अजय बाबू
|पुरुष 79 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|रजत
|19
|हरजिंदर कौर
|महिला 69 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|रजत
|20
|गुलवीर सिंह
|पुरुष 10000 मीटर
|एथलेटिक्स
|रजत
|21
|मुरली श्रीशंकर
|पुरुष लंबी कूद
|एथलेटिक्स
|रजत
|22
|मोहम्मद बासिल
|पुरुष 100 मीटर T47
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|23
|लवप्रीत सिंह
|पुरुष +110 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|रजत
|24
|यामिनी मौर्य
|महिला -57 किग्रा
|जूडो
|रजत
|25
|नीरज चोपड़ा
|पुरुष भाला फेंक
|एथलेटिक्स
|रजत
|26
|प्रवीण चिथरावेल
|पुरुष ट्रिपल जंप
|एथलेटिक्स
|रजत
|27
|जादूमणि सिंह
|पुरुष 55 किग्रा
|मुक्केबाजी
|रजत
|28
|शुभम जुयाल
|पुरुष शॉट पुट F57
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|29
|लवलीना बोरगोहैन
|महिला 75 किग्रा
|मुक्केबाजी
|रजत
|30
|नरेंद्र बरवाल
|पुरुष +90 किग्रा
|मुक्केबाजी
|रजत
|31
|झांडू कुमार
|पुरुष हेवीवेट
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|कांस्य
|32
|बिंद्यारानी देवी
|महिला 58 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|कांस्य
|33
|शिल्पा के. शायला
|महिला शॉट पुट F57
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|34
|सीमा कालीरामना
|महिला डिस्कस थ्रो
|एथलेटिक्स
|कांस्य
|35
|तेजस्विन शंकर
|पुरुष डेकाथलॉन
|एथलेटिक्स
|कांस्य
|36
|यश वीर सिंह
|पुरुष भाला फेंक
|एथलेटिक्स
|कांस्य
|37
|सेल्वा प्रभु
|पुरुष ट्रिपल जंप
|एथलेटिक्स
|कांस्य
|38
|उन्नति शर्मा
|महिला -63 किग्रा
|जूडो
|कांस्य
|39
|गुलवीर सिंह
|पुरुष 5000 मीटर
|एथलेटिक्स
|कांस्य
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