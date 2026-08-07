19 साल के Mohammed Ashfaq ने रचा इतिहास, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ 400 मीटर रेस के फाइनल में बनाई जगह

U20 World Athletics Championships: अमेरिका के यूजीन में चल रहे U20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप' (U20 World Athletics Championship 2026) में भारत के 19 वर्षीय धावक मोहम्मद अशफाक ने इतिहास रच दिया है। अशफाक ने मेंस 400 मीटर दौड़ की हीट स्पर्धा में 45.81 सेकंड का शानदार समय निकालकर नया अंडर-20 नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस समय के साथ वह फाइनल में पहुंचने में सफल रहे। 19 साल के अशफाक ने हीट 5 में 45.81 सेकंड का समय लेकर दूसरा स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने अप्रैल में बेंगलुरु में हुई अंडर 20 फेडरेशन कप में बनाए अपने ही 46.05 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ा। इसके बाद सेमीफाइनल हीट 3 में अशफाक ने 46.00 सेकंड का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया और फाइनल में जगह पक्की कर ली।