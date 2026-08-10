IND vs SL: टीम इंडिया में लौटते ही सरफराज खान ने बढ़ा दी टेंशन! टूट सकती हैं इस खिलाड़ी की उम्मीदें

India Tour of Sri Lanka 2026: भारत और श्रीलंका के बीच शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के स्क्वाड में बड़ा बदलाव हुआ है। चोटिल साई सुदर्शन की जगह सरफराज खान को टीम में शामिल किया गया है। लगभग दो साल बाद टीम इंडिया में सरफराज की वापसी हो रही है। इससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ नवंबर 2024 में अपना आखिरी टेस्ट मुकाबला खेला था, जिसकी अंतिम पारी में उन्होंने शानदार अर्धशतक जड़ा था। इस वापसी ने टीम इंडिया के कप्तान और कोच की टेंशन बढ़ा दी है। अब सवाल ये है कि प्लेइंग 11 में सरफराज खान को मौका दिया जाएगा या जो पहले से टीम के साथ है उसे?