IRE vs IND: अभिषेक शर्मा के अर्धशतक को लेकर कन्फ्यूजन? जानें क्यों स्कोर को 50 से 49 किया गया?

मैच की बात करें तो टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम ने 9 विकेट खोकर 182 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम 18.5 ओवरों में सिर्फ 148 रन पर सिमट गई। इस हार के बाद अब भारत पर सीरीज गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। अगर भारत दूसरे मैच में भी हार जाता है, तो आयरलैंड के खिलाफ पहली बार उसका सूपड़ा साफ हो जाएगा, जो विश्व चैंपियन होने के लिहाज से बेहद शर्मनाक होगा। आयरलैंड ने अब तक कभी कोई टी20 सीरीज नहीं जीती है।