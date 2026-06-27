वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज हरा चुकी है आयरलैंड, अगर भारत दूसरा मैच हारा तो आयरिश टीम पहली बार जीतेगी टी20 सीरीज

हर्षित राणा ने 4 ओवरों में 24 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि शिवम दुबे ने 3 ओवरों में 18 रन देकर 1 विकेट निकाला। इन दोनों खिलाड़ियों की तारीफ में कप्तान ने कहा, "निश्चित रूप से दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। नई गेंद से उन्हें मदद मिल रही थी। शिवम ने पहले भी टीम के लिए अहम ओवर फेंके हैं, इसलिए मुझे उन पर हमेशा भरोसा रहता है। मैंने उनके साथ घरेलू क्रिकेट भी खेला है। मैं उनकी ताकत और कमजोरियों को अच्छी तरह जानता हूं। वहीं, हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी की। चोट से वापसी के बाद इस स्तर पर ऐसा प्रदर्शन करना और अपनी प्रतिभा दिखाना वास्तव में काबिल-ए-तारीफ है।"