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वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज हरा चुकी है आयरलैंड, अगर भारत दूसरा मैच हारा तो आयरिश टीम पहली बार जीतेगी टी20 सीरीज

आयरलैंड ने इससे पहले 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज जीती है। ऐसे में अगर भारत रविवार को खेले जाने वाले दूसरे मुक़ाबले में हार जाता है तो आयरिश टीम पहली बार कोई टी20 सीरीज अपने नाम करेगी। यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी सबसे बड़ी जीत होगी।
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भारत

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Siddharth Rai

Jun 27, 2026

Ireland cricket team

आयरलैंड क्रिकेट टीम के पास इतिहास रचने का मौका (Photo Credit - IANS)

Ireland vs India T20 Series: भारत और आयरलैंड के बीच खेली जा रही दो मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुक़ाबला कल यानी रविवार 28 जून को खेला जाएगा। भारत को बेलफास्ट के सिविल सर्विसेज क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर खेले गए पहले टी20 में उलटफेर का सामना करना पड़ा है। आयरलैंड ने इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड चैम्पियन को 34 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। यह टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहला मौका है, जब आयरलैंड ने भारत को किसी भी फॉर्मेट में हराया है।

भारत पर सीरीज गंवाने का खतरा मंडरा रहा

इस हार के बाद अब भारत पर सीरीज गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। अगर भारत दूसरे मैच में भी हार जाता है, तो आयरलैंड के खिलाफ पहली बार उसका सूपड़ा साफ हो जाएगा, जो विश्व चैंपियन होने के लिहाज से बेहद शर्मनाक होगा। आयरलैंड ने अब तक कभी कोई टी20 सीरीज नहीं जीती है। उसकी आखिरी द्विपक्षीय सीरीज जीत 2022 में आई थी। जब उन्होंने वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज में 2-1 से हराया था।

सीरीज का ड्रा होना भी आयरलैंड के लिए बड़ी उपलब्धि

अगर आयरलैंड इस टी20 सीरीज को जीतने में सफल रहता है, तो द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। सीरीज का ड्रा होना भी उनके लिए बड़ी बात होगी। दिलचस्प बात यह है कि वेस्टइंडीज को हराने वाली आयरलैंड टीम के सिर्फ चार खिलाड़ी ही शुक्रवार को भारत के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में शामिल थे।

पहला टी20 कैसे हार भारत

मैच की बात करें तो टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम ने 9 विकेट खोकर 182 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम 18.5 ओवरों में सिर्फ 148 रन पर सिमट गई। भारतीय टी20 टीम के कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर को अपने पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा। अय्यर का मानना है कि इस हार ने भी टीम को बड़ी सीख दी है।

हमारे गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की

भारत की गेंदबाजी और मैच हाथ से निकलने पर नव नियुक्त कप्तान अय्यर ने कहा, "मुझे लगता है कि शुरुआत में हमारे गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। उन्हें स्विंग और सीम मूवमेंट मिला और उन्होंने कुछ विकेट भी निकाले। हमने शानदार शुरुआत की थी, लेकिन मिडिल ओवर्स में हम अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं कर सके। हमने बल्लेबाजों को सीधे मैदान के बीच से शॉट खेलने दिए, जबकि हमें पता था कि वहां बाउंड्री काफी छोटी है।"

कप्तान ने आगे कहा, "हालांकि, जब हमें आखिर में रन रोकने की जरूरत थी, तब गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। जिस तरह की शुरुआत हमें मिली थी, उसके हिसाब से 140 रन का लक्ष्य शानदार होता। फिर भी यहां खेलना एक बेहतरीन अनुभव रहा। हमें इन परिस्थितियों में खेलने का मौका मिला, पिच को अच्छी तरह समझने का मौका मिला। बतौर कप्तान यह एक अच्छी शुरुआत रही। जो हो गया उसे पीछे छोड़ना होगा। इस मुकाबले से हमने काफी कुछ सीखा है और कोशिश करेंगे कि अगले मैच में पूरी ताकत और नए जोश के साथ उतरें।"

हर्षित राणा ने 4 ओवरों में 24 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि शिवम दुबे ने 3 ओवरों में 18 रन देकर 1 विकेट निकाला। इन दोनों खिलाड़ियों की तारीफ में कप्तान ने कहा, "निश्चित रूप से दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। नई गेंद से उन्हें मदद मिल रही थी। शिवम ने पहले भी टीम के लिए अहम ओवर फेंके हैं, इसलिए मुझे उन पर हमेशा भरोसा रहता है। मैंने उनके साथ घरेलू क्रिकेट भी खेला है। मैं उनकी ताकत और कमजोरियों को अच्छी तरह जानता हूं। वहीं, हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी की। चोट से वापसी के बाद इस स्तर पर ऐसा प्रदर्शन करना और अपनी प्रतिभा दिखाना वास्तव में काबिल-ए-तारीफ है।"

हार के बाद टीम को दिए गए संदेश पर कप्तान अय्यर ने कहा, "मैंने खिलाड़ियों से कहा कि किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सिर्फ मैदान पर उतरने से मैच नहीं जीते जाते। आपको लगातार मेहनत करनी होती है और हर पल खेल में पूरी तरह मौजूद रहना होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वर्तमान पर ध्यान देना जरूरी है। जब भी विपक्षी टीम पर दबाव बनाने का मौका मिले, हमें उसे पूरी तरह भुनाना चाहिए। किसी भी स्थिति या मौके को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए।"

अगले मैच में वापसी को लेकर अय्यर ने कहा, "हम अगले मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और मजबूत वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।"

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Published on:

27 Jun 2026 03:22 pm

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