‘अभी उसको पानी पिलाने दो…, सिर्फ आयरलैंड ही नहीं आगे भी वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिलेगी प्लेइंग 11 में एंट्री, अश्विन ने बताई वजह

अपने यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' पर अश्विन ने कहा, "अभी वैभव सूर्यवंशी के लिए टीम में जगह नहीं है। अगर उन्हें खेलना ही है तो सिलेक्टर्स उसे जिम्बाब्वे टूर पर भेजें, जहां मौजूदा ओपनर्स नहीं होंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है।” अश्विन ने आगे कहा कि ये वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी का साल है। संजू सैमसन टेस्ट और वनडे टीम में नहीं हैं, अभिषेक शर्मा भी नहीं हैं। अगर इन टी20 स्पेशलिस्टों को भी मौका नहीं मिलेगा तो वे खेलेंगे कहां? टीम किसी एक खिलाड़ी के लिए नहीं बनाई जाती। गौतम गंभीर ने टीम फर्स्ट की बात कही है, सुपरस्टार कल्चर नहीं होना चाहिए। अभिषेक और संजू ने क्या गलती की है कि उनमें से किसी को बिठाकर वैभव को खेलाया जाए? दोनों पिछले कुछ सालों से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। संजू ने वर्ल्ड कप में भी अच्छा बैटिंग की थी।”