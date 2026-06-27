FIFA World Cup 2026: बेल्जियम और मिस्र पहुंचे राउंड ऑफ 32 में, ईरान अटका और न्यूजीलैंड हुआ बाहर

ईरान की टीम इस वर्ल्ड कप में बेहद कठिन हालातों के बीच खेलने आई थी। देश में चल रहे तनाव के कारण टीम की भागीदारी पर लंबे समय तक खतरा मंडरा रहा था। फीफा ने ईरान के मैचों को मेक्सिको शिफ्ट करने की मांग भी ठुकरा दी थी। ईरानी टीम सिर्फ मैच के दिन ही अमेरिका आ पाती थी और मैच खत्म होते ही उसी रात उन्हें वापस फ्लाइट से लौटना पड़ता था। उनके फेडरेशन अध्यक्ष को तो देश में आने की अनुमति भी नहीं मिली थी। इसके अलावा बेल्जियम के खिलाफ मैच में गोलकीपर थिबो कोर्टुआ ने अपने देश के लिए 18वां वर्ल्ड कप मैच खेलकर एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया।