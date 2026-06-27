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FIFA World Cup 2026: केप वर्डे ने रचा इतिहास, दिग्गज उरुग्वे बाहर, स्पेन ग्रुप H में टॉपर बना

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप H में बड़ा उलटफेर हो गया है। ज़ापोपान के स्टेडियम में स्पेन ने उरुग्वे को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। वहीं, ह्यूस्टन में सऊदी अरब से 0-0 का ड्रॉ खेलकर छोटे से देश केप वर्डे ने पहली बार राउंड ऑफ 32 में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है।
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भारत

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Anshika Verma

Jun 27, 2026

FIFA World Cup 2026, Spain vs Uruguay Result, Cape Verde Round of 32, Alex Baena Goal, Luis de la Fuente, Marcelo Bielsa, World Cup Group H Standings, Football Hindi News.

फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप H की उरुग्वे टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है जबकि केप वर्डे ने नॉकआउट (राउंड ऑफ 32) में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। (Photo - FIFA)

FIFA World Cup 2026 Match Results: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप H से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। महान कोच मार्सेलो बिएल्सा की उरुग्वे टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, जबकि पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे छोटे से द्वीप देश केप वर्डे ने नॉकआउट (राउंड ऑफ 32) में पहुंचकर इतिहास रच दिया है।

स्पेन की जीत, उरुग्वे का सफर खत्म

मेक्सिको के ज़ापोपान में स्थित गुआडलाजारा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में स्पेन ने उरुग्वे को 1-0 से हरा दिया। मैच का इकलौता गोल 42वें मिनट में एलेक्स बाएना ने किया। उरुग्वे के अनुभवी गोलकीपर फर्नांडो मुस्लेरा से एक क्रॉस को पकड़ने में बड़ी गलती हुई और बाएना ने गेंद को नेट में डाल दिया। इस हार के साथ ही उरुग्वे 3 मैचों में सिर्फ 2 अंकों के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गया। स्पेन की टीम 7 अंकों के साथ ग्रुप में टॉप पर रही। मैच के आखिरी पलों में उरुग्वे के अगस्टिन कैनोबियो को रेड कार्ड भी दिखाया गया।

केप वर्डे का जादुई 'ड्रीम रन'

दूसरी तरफ, ह्यूस्टन में खेले गए मैच में केप वर्डे ने सऊदी अरब को 0-0 के ड्रॉ पर रोका। महज 5 लाख की आबादी वाले इस छोटे से देश ने ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं हारा।

उन्होंने स्पेन और उरुग्वे को भी ड्रॉ पर रोका था। 3 अंकों के साथ केप वर्डे ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहा। इस ऐतिहासिक सफलता के हीरो उनके 40 साल के गोलकीपर वोजिन्हा रहे, जिन्होंने सऊदी अरब के कई खतरनाक हमलें जैसे गोल्स को नाकाम किया। सऊदी अरब के डिफेंडर हसन अल तंबकती मैच के दौरान चोटिल होकर स्ट्रेचर से बाहर गए।

अब सामने होगी अर्जेंटीना

अपने पहले ही वर्ल्ड कप में इतिहास रचने वाली केप वर्डे की टीम अब 3 जुलाई को मियामी स्टेडियम में लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना से भिड़ेगी। यह इस छोटे से देश के फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है।

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FIFA World Cup 2026

Published on:

27 Jun 2026 10:07 am

Hindi News / Sports / Football News / FIFA World Cup 2026: केप वर्डे ने रचा इतिहास, दिग्गज उरुग्वे बाहर, स्पेन ग्रुप H में टॉपर बना

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