FIFA World Cup 2026: केप वर्डे ने रचा इतिहास, दिग्गज उरुग्वे बाहर, स्पेन ग्रुप H में टॉपर बना

मेक्सिको के ज़ापोपान में स्थित गुआडलाजारा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में स्पेन ने उरुग्वे को 1-0 से हरा दिया। मैच का इकलौता गोल 42वें मिनट में एलेक्स बाएना ने किया। उरुग्वे के अनुभवी गोलकीपर फर्नांडो मुस्लेरा से एक क्रॉस को पकड़ने में बड़ी गलती हुई और बाएना ने गेंद को नेट में डाल दिया। इस हार के साथ ही उरुग्वे 3 मैचों में सिर्फ 2 अंकों के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गया। स्पेन की टीम 7 अंकों के साथ ग्रुप में टॉप पर रही। मैच के आखिरी पलों में उरुग्वे के अगस्टिन कैनोबियो को रेड कार्ड भी दिखाया गया।