FIFA 2026: फ्रांस और सेनेगल की धमाकेदार जीत, डेम्बेले की हैट्रिक से नॉर्वे पस्त, इराक पर सेनेगल ने बरसाए पांच गोल

सेनेगल ने दूसरे हाफ में भी अपना दबदबा कायम रखा और इराक की मुश्किलें लगातार बढ़ाईं। 56वें मिनट में इस्माइला सार ने गोल कर बढ़त 2-0 कर दी। इसके महज तीन मिनट बाद 59वें मिनट में पापे गुएए ने तीसरा गोल दागते हुए स्कोर 3-0 कर दिया। मैच की शुरुआत में चौथे मिनट में हबीब डियारा ने सेनेगल का खाता खोला था। वहीं, 13वें मिनट में रेड कार्ड मिलने के बाद 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही इराक की टीम पूरे मुकाबले में दबाव में नजर आई और सेनेगल ने इसका पूरा फायदा उठाया।