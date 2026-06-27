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FIFA 2026: फ्रांस और सेनेगल की धमाकेदार जीत, डेम्बेले की हैट्रिक से नॉर्वे पस्त, इराक पर सेनेगल ने बरसाए पांच गोल

FIFA World Cup 2026 के ग्रुप-आई में फ्रांस ने उस्मान डेम्बेले की हैट्रिक की बदौलत नॉर्वे को 4-1 से हराया। वहीं, सेनेगल ने इराक को 5-0 से मात दी। जानिए दोनों मुकाबलों के गोल, रेड कार्ड और मैच की पूरी कहानी।
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भारत

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Anurag Animesh

Jun 27, 2026

France beat Norway

FIFA 2026(Photo-X/@SGazetteSport)

FIFA: फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-आई में फ्रांस और सेनेगल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने-अपने मुकाबलों में बड़ी जीत दर्ज की। फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से हराया, जबकि सेनेगल ने इराक को 5-0 से रौंदकर तीन महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। दोनों टीमों ने दमदार जीत के साथ ग्रुप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली।

डेम्बेले की हैट्रिक से फ्रांस की शानदार जीत

फ्रांस की जीत के सबसे बड़े नायक उस्मान डेम्बेले रहे। उन्होंने सातवें, 20वें और 32वें मिनट में लगातार तीन गोल दागकर शानदार हैट्रिक पूरी की। नॉर्वे के लिए 21वें मिनट में थियो आसगार्ड ने गोल कर स्कोर 2-1 जरूर किया, लेकिन इसके बाद फ्रांस ने मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा। इंजरी टाइम (90+4') में डिजायर डुए ने चौथा गोल कर फ्रांस की 4-1 की जीत पक्की कर दी। पूरे मैच में फ्रांस ने आक्रामक खेल दिखाया और नॉर्वे को वापसी का कोई मौका नहीं दिया।

सेनेगल ने इराक को 5-0 से रौंदा

दूसरे मुकाबले में सेनेगल ने इराक के खिलाफ पूरी तरह एकतरफा प्रदर्शन किया। हबीब डियारा ने चौथे मिनट में गोल कर टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद इस्माइला सार ने 56वें मिनट में बढ़त दोगुनी की। पापे गुएए ने 59वें और 71वें मिनट में दो गोल दागकर इराक की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया। मैच का पांचवां गोल इलिमान एनडियाये ने 82वें मिनट में किया।

सेनेगल ने दूसरे हाफ में भी अपना दबदबा कायम रखा और इराक की मुश्किलें लगातार बढ़ाईं। 56वें मिनट में इस्माइला सार ने गोल कर बढ़त 2-0 कर दी। इसके महज तीन मिनट बाद 59वें मिनट में पापे गुएए ने तीसरा गोल दागते हुए स्कोर 3-0 कर दिया। मैच की शुरुआत में चौथे मिनट में हबीब डियारा ने सेनेगल का खाता खोला था। वहीं, 13वें मिनट में रेड कार्ड मिलने के बाद 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही इराक की टीम पूरे मुकाबले में दबाव में नजर आई और सेनेगल ने इसका पूरा फायदा उठाया।

रेड कार्ड ने बढ़ाई इराक की मुश्किलें

इराक की परेशानी 13वें मिनट में और बढ़ गई, जब रेबिन सुलाका को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया। 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही इराक की टीम पूरे मुकाबले में संघर्ष करती रही, जबकि सेनेगल ने अतिरिक्त खिलाड़ी का पूरा फायदा उठाते हुए 5-0 की बड़ी जीत दर्ज की।

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Prasidh Krishna

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Updated on:

27 Jun 2026 03:04 am

Published on:

27 Jun 2026 02:55 am

Hindi News / Sports / FIFA 2026: फ्रांस और सेनेगल की धमाकेदार जीत, डेम्बेले की हैट्रिक से नॉर्वे पस्त, इराक पर सेनेगल ने बरसाए पांच गोल

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