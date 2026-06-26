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IND vs IRE: प्रसिद्ध कृष्णा के नाम पर जुड़ा ‘शर्मनाक रिकॉर्ड’, सिर्फ 2 टी20 मुकाबलों में लुटाए 125 रन

प्रसिद्ध कृष्णा ने 28 नवंबर 2023 को टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, तब से लेकर अब तक उन्होंने 6 मुकाबलों में कुल 144 गेंदें फेंकी हैं, जिसमें 277 रन लुटाए हैं। इस दौरान उन्हें 8 विकेट हाथ लगे।
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भारत

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Siddharth Rai

Jun 26, 2026

Prasidh Krishna

आयरलैंड के बल्लेबाजों ने प्रसिद्ध कृष्णा को जमकर कूटा (photo - BCCI)

Prasidh Krishna, Ireland vs India, 1st T20: दाएं हाथ के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा लगातार 2 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में सर्वाधिक 125 रन लुटाने वाले गेंदबाज बन गए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने शुक्रवार को आयरलैंड के विरुद्ध टी20 सीरीज के पहले मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें बगैर कोई विकेट हासिल किए 57 रन लुटा दिए। इससे पहले उन्होंने 28 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 4 ओवरों में 68 रन दिए थे। उस मैच में भी कृष्णा कोई विकेट हासिल नहीं कर सके थे।

प्रसिद्ध कृष्णा ने अबतक लुटाये 277 रन

प्रसिद्ध कृष्णा ने 28 नवंबर 2023 को टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, तब से लेकर अब तक उन्होंने 6 मुकाबलों में कुल 144 गेंदें फेंकी हैं, जिसमें 277 रन लुटाए हैं। इस दौरान उन्हें 8 विकेट हाथ लगे। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर के शुरुआती दो मुकाबले आयरलैंड के खिलाफ खेले थे। पहले मैच में उन्होंने 32 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। अगले मुकाबले में 29 रन देकर 2 विकेट निकाले।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिए थे चार विकेट

इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के तीन मुकाबलों में उन्होंने कुल 4 विकेट हासिल किए। विशाखापत्तनम में प्रसिद्ध कृष्णा ने 50 रन देकर 1 विकेट हासिल किया और फिर तिरुवनंतपुरम में 41 रन देकर 3 विकेट प्राप्त किए, लेकिन गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में 68 रन लुटाने के बावजूद कोई विकेट हासिल नहीं कर सके।

आयरलैंड के बल्लेबाजों ने जमकर कूटा

इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा लंबे समय तक टी20 टीम का हिस्सा नहीं रहे। अब जब कृष्णा को फिर से भारतीय टीम में शामिल किया गया, तो एक बार फिर से उन्होंने भारतीय फैंस को निराश किया है। सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में जारी इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी आयरलैंड की टीम ने 9 विकेट खोकर 182 रन बनाए। इस टीम ने 51 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। यहां से गैरेथ डेलानी ने कप्तान लोर्कन टकर के साथ पांचवें विकेट के लिए 44 गेंदों में 64 रन की साझेदारी की।

टकर 36 गेंदों में 2 छक्कों और 5 चौकों के साथ 50 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद डेलानी (49) ने जॉर्ज डॉकरेल (19) के साथ छठे विकेट के लिए सिर्फ 16 गेंदों में 49 रन जोड़कर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। भारत की तरफ से हर्षित राणा ने 3 विकेट हासिल किए, जबकि अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट निकाले। एक विकेट शिवम दुबे के हाथ लगा।

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Published on:

26 Jun 2026 08:48 pm

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