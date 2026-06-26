FIFA World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया ने पैराग्वे से ड्रॉ खेलकर बनाई नॉकआउट में जगह, तीसरी बार किया ग्रुप स्टेज पार, दूसरी ओर अमेरिका ने झेली हार

ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट की शुरुआत तुर्किये पर जीत के साथ की थी, जबकि दूसरे मैच में उसे अमेरिका से हार मिली थी। पैराग्वे के खिलाफ टीम ने पूरे मैच में संतुलित खेल दिखाया और विरोधी टीम को ज्यादा मौके नहीं दिए। ड्रॉ का एक अंक ऑस्ट्रेलिया के लिए नॉकआउट में पहुंचने के लिए काफी साबित हुआ। इस नतीजे से पैराग्वे की उम्मीदें भी बनी हुई हैं। टीम ग्रुप स्टेज की आठ सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमों में शामिल होकर नॉकआउट राउंड में पहुंच सकती है।