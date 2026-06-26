FIFA 2026: इक्वाडोर ने जर्मनी को चौंकाया, आइवरी कोस्ट ने रचा इतिहास, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट में दोनों टीमों की एंट्री

FIFA World Cup 2026 के ग्रुप-ई में गुरुवार को खेले गए मुकाबलों ने नॉकआउट फेज की तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी। सबसे बड़ा उलटफेर इक्वाडोर ने किया, जिसने चार बार की चैंपियन जर्मनी को 2-1 से हराकर अंतिम-32 में जगह बना ली। वहीं आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर अपने इतिहास में पहली बार विश्व कप के नॉकआउट फेज में प्रवेश किया। जर्मनी पहले ही अगले दौर में पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे टूर्नामेंट में अपनी पहली हार झेलनी पड़ी।