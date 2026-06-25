IND vs IRE T20: पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी करते दिखेंगे श्रेयस अय्यर, आयरलैंड के खिलाफ ये होंगी चुनौती

दूसरी तरफ, आयरलैंड के सामने कई खिलाड़ियों के चोटिल होने के कारण एक मुश्किल चुनौती है। नए कप्तान लॉर्कन टकर एक ऐसी टीम की अगुवाई करेंगे जिसमें पॉल स्टर्लिंग, मार्क अडायर, जोशुआ लिटिल और कर्टिस कैम्फर जैसे अहम खिलाड़ी नहीं हैं। इस टीम में मैथ्यू हॉलार्ड और जय मूंदड़ा को शामिल किया गया है। भारत में जन्मे 29 वर्षीय जय साल 2021 में पढ़ाई के लिए आयरलैंड गए थे, जिसके बाद वह इस सीरीज में आयरलैंड के लिए डेब्यू भी कर सकते हैं।