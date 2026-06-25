IND vs IRE T20: मैच से एक दिन पहले अचानक बदला समय, अब 7 नहीं इतने बजे से शुरू होगा मुक़ाबला, वैभव सूर्यवंशी का दिखेगा जलवा

India vs Ireland T20 Series Time changed: भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20 सीरीज कल यानी 26 जून से शुरू होनी है। सीरीज के शुरू होने से महज एक दिन पहले मैचों के समय में बदलाव कर दिया गया है। क्रिकेट आयरलैंड (CI) ने बुधवार देर रात आधिकारिक घोषणा की कि भारत के खिलाफ दोनों टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होंगे, जो भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे होंगे।